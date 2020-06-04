***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz bugün gerçekleştirdiği toplantı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğine göre- Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet ÇİFTÇİ, Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman BİLİCİ, Yönetim Kurulu Üyesi Esra BİLİCİ PEKCAN ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Şerife Eda DEMİRDELEN'in seçilmelerine ve Mehmet ÇİFTÇİ'nin komitede başkanlık görevini yerine getirmesine,- Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Akın GİZLİCE ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nursel YAKAR'ın seçilmelerine ve Akın GİZLİCE'nin komitede başkanlık görevini yerine getirmesine,- Riskin Erken Saptanması Komite üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Akın GİZLİCE, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nursel YAKAR, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet ÇİFTÇİ, Yönetim Kurulu Üyesi Esra BİLİCİ PEKCAN ve Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman BİLİCİ'nin seçilmelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nursel YAKAR'ın komitede başkanlık görevini yerine getirmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849167BIST