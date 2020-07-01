***BLCYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
01.07.2020 08:52
fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853639
BIST
09:55117.168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 643,30
|Açılış
|: 117.168
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
117.168
En Düşük
117.168
09:556,8564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0034
|Açılış
|: 41,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 41,2700
|
6,8568
En Düşük
6,8445
09:557,7010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0030
|Açılış
|: 9,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3800
|
7,7058
En Düşük
7,6839
09:554,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,01
|Açılış
|: 4,02
|
|Önceki Kapanış
|: 4,02
|
4,03
En Düşük
4,00
BIST En Aktif Hisseler
|KUYAS
|2,63
|67.283.699
|% 0,00
|
|TOASO
|26,50
|126.043.295
|% 0,00
|
|KUYAS
|2,63
|67.283.699
|% 0,00
|
|TOASO
|26,50
|126.043.295
|% 0,00
|
|TOASO
|26,50
|126.043.295
|% 0,00
|
|KUYAS
|2,63
|67.283.699
|% 0,00
|
|KUYAS
|2,63
|67.283.699
|% 0,00
|
|TOASO
|26,50
|126.043.295
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4627
|8,5051
|% -0,14
|
|Frank
|7,2068
|7,2503
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8218
|1,8309
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|3,50
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,83
|
|Cumhuriyet
|2.542
|2.563
|5,50
|
|Tam
|2.617
|2.629
|5,60
|
|Yarım
|1.271
|1.286
|2,70
|
|Çeyrek
|636
|644
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|18,22
|18,26
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|4,02
|4,02
|0,01
|
|B. Petrol
|41,62
|41,62
|0,35
|