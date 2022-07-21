***BLCYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
21.07.2022 09:07
***BLCYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BLCYT.E %23,45679 Kar Payından Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 12,15 T
10:242.534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 9,21
|Açılış
|: 2.529
|
|Önceki Kapanış
|: 2.525
|
2.535
En Düşük
2.521
10:2417,6418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0401
|Açılış
|: 17,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6571
En Düşük
17,5641
10:2418,0448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1196
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0618
En Düşük
17,9005
10:24957,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,44
|Açılış
|: 957,80
|
|Önceki Kapanış
|: 960,24
|
961,50
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler10:24
|DOBUR
|50,80
|4.725.963
|% 9,96
|
|KAPLM
|55,50
|20.120.314
|% 8,50
|
|BOSSA
|12,75
|37.873.102
|% 8,23
|
|VANGD
|3,92
|4.430.676
|% 6,81
|
|TIRE
|26,50
|24.389.444
|% 6,43
|
|CANTE
|51,05
|1.405.887
|% -4,22
|
|TGSAS
|13,56
|449.981
|% -3,42
|
|ALKA
|41,90
|12.619.535
|% -3,32
|
|GESAN
|50,25
|24.798.791
|% -2,80
|
|KONYA
|1.186,90
|7.744.073
|% -2,41
|
|THYAO
|51,40
|420.969.293
|% 0,10
|
|EKGYO
|3,05
|238.413.495
|% 1,33
|
|ASELS
|22,44
|201.713.728
|% 1,17
|
|FROTO
|269,10
|184.470.681
|% 2,83
|
|SISE
|21,26
|166.539.002
|% 0,38
|
|EKGYO
|3,05
|238.413.495
|% 1,33
|
|ODAS
|3,61
|143.443.478
|% 0,84
|
|SKBNK
|1,28
|47.747.893
|% 3,23
|
|TSKB
|2,27
|37.453.483
|% 0,89
|
|MOBTL
|1,84
|27.723.167
|% 1,66
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,6298
|17,6418
|% 0,23
|
|Euro
|18,0277
|18,0448
|% 0,67
|
|Sterlin
|21,0323
|21,1378
|% 0,05
|
|Frank
|18,0561
|18,1649
|% 0,06
|
|Riyal
|4,6767
|4,7001
|% 0,15
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.690
|1.690
|-6,14
|
|Altın Gr.
|956
|956
|-3,85
|
|Cumhuriyet
|6.553
|6.652
|22,00
|
|Tam
|6.518
|6.594
|-14,00
|
|Yarım
|3.176
|3.226
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.593
|1.613
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,49
|18,52
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,47
|10,49
|-0,10
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,80
|
Seans Raporu
10:24
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10:39TIRE
Yüzde 7.47 oranında artışla 26.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 027, 361 adet işlem
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10:38KAPLM
Yüzde 7.43 oranında artışla 54.95 lira fiyatla işlem gören hissede 367, 639 adet işlem
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10:37XU100
Endeks 2, 532 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 26 üstünde . İşlem hacmi 3, 583.00 milyon TL de
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10:37BOSSA
Yüzde 8.23 oranında artışla 12.75 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 091, 541 adet işlem
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10:35SKBNK
Yüzde 4.03 oranında artışla 1.29 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 739, 547 adet işlem