***BLCYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
30.06.2020 17:05
***BLCYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler BLCYT
01.07.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
BILICI YATIRIM BLCYT 0,13 0,1105
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853512
BIST
17:26116.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 584,49
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.831
En Düşük
116.147
17:266,8570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0023
|Açılış
|: 6,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8570
En Düşük
6,8372
17:267,6919
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0156
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7159
En Düşük
7,6716
17:26390,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,21
|Açılış
|: 390,93
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
391,40
En Düşük
389,03
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,18
|104.032.835
|% 10,00
|
|VKFYO
|3,30
|14.285.572
|% 10,00
|
|AKMGY
|36,30
|4.742.256
|% 10,00
|
|AYEN
|5,51
|193.700.766
|% 9,98
|
|DERIM
|7,50
|30.585.759
|% 9,97
|
|EGCEY
|1,14
|509.381
|% -9,52
|
|TSPOR
|6,90
|624.451.854
|% -9,09
|
|GLBMD
|4,49
|19.031.699
|% -6,85
|
|ULAS
|6,04
|10.373.727
|% -5,92
|
|SEKFK
|4,85
|35.263.435
|% -4,15
|
|KRDMD
|3,26
|2.290.929.640
|% 4,49
|
|EKGYO
|2,01
|2.055.972.316
|% 4,69
|
|GARAN
|8,48
|1.164.173.070
|% -0,59
|
|THYAO
|12,51
|806.219.292
|% 0,40
|
|KARSN
|2,93
|799.101.357
|% 3,17
|
|EKGYO
|2,01
|2.055.972.316
|% 4,69
|
|KRDMD
|3,26
|2.290.929.640
|% 4,49
|
|IHLGM
|1,67
|625.605.354
|% 3,73
|
|SKBNK
|1,44
|423.399.409
|% 2,86
|
|KARSN
|2,93
|799.101.357
|% 3,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4271
|8,4693
|% 0,25
|
|Frank
|7,1874
|7,2307
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8221
|1,8313
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|4,35
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,16
|
|Cumhuriyet
|2.530
|2.548
|-2,30
|
|Tam
|2.604
|2.615
|-2,40
|
|Yarım
|1.265
|1.279
|-1,20
|
|Çeyrek
|632
|640
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|17,99
|18,02
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,97
|0,03
|
|B. Petrol
|41,39
|41,39
|-0,48
|