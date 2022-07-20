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***BLCYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

20.07.2022 17:02
***BLCYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı


***BLCYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler BLCYT

21.07.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
BILICI YATIRIM BLCYT 23,45679 Kaydi Pay


Ek Açıklamalar
-



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047016


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BIST En Aktif Hisseler17:01
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FADE 6,93 67.265.676 % 10,00  
RHEAG 1,98 1.855.991 % 10,00  
VAKKO 18,37 48.699.050 % 10,00  
ULUSE 187,00 10.496.433 % 10,00  
DOBUR 46,20 14.024.140 % 10,00  
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17:01 Alış Satış %  
Dolar 17,5816 17,5899 % 0,17  
Euro 17,9747 17,9933 % 0,14  
Sterlin 21,0135 21,1188 % 0,09  
Frank 18,0608 18,1696 % 0,09  
Riyal 4,6650 4,6884 % 0,10  
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17:01 Alış Satış %  
Altın Ons 1.710 1.710 -1,90  
Altın Gr. 967 967 0,74  
Cumhuriyet 6.567 6.666 36,00  
Tam 6.574 6.642 11,00  
Yarım 3.203 3.245 4,00  
Çeyrek 1.607 1.623 2,00  
Gümüş.Ons 18,91 18,94 0,17  
Gümüş Gr. 10,74 10,76 0,17  
B. Petrol 105 105 -1,90  
Seans Raporu 17:01
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