***BLCYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
20.07.2022 17:02
***BLCYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler BLCYT
21.07.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
BILICI YATIRIM BLCYT 23,45679 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047016
BIST
17:032.519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 17,48
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.499
17:0317,5991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0395
|Açılış
|: 17,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6073
En Düşük
17,4800
17:0317,9853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0168
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9017
17:03965,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,69
|Açılış
|: 965,54
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,57
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler17:01
|FADE
|6,93
|67.265.676
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,98
|1.855.991
|% 10,00
|
|VAKKO
|18,37
|48.699.050
|% 10,00
|
|ULUSE
|187,00
|10.496.433
|% 10,00
|
|DOBUR
|46,20
|14.024.140
|% 10,00
|
|KRSTL
|7,61
|144.033.047
|% -7,98
|
|RODRG
|19,05
|1.851.673
|% -7,07
|
|KONYA
|1.223,30
|76.785.725
|% -7,05
|
|GLRYH
|3,59
|126.916.442
|% -6,75
|
|CANTE
|53,35
|29.648.779
|% -4,13
|
|THYAO
|51,00
|3.137.897.164
|% -0,20
|
|SISE
|21,26
|1.594.661.268
|% 0,38
|
|EREGL
|28,14
|1.035.444.076
|% 1,59
|
|SASA
|42,84
|864.087.039
|% 2,44
|
|KCHOL
|35,24
|847.848.913
|% 1,21
|
|EKGYO
|2,99
|761.637.402
|% -0,99
|
|ODAS
|3,53
|562.853.982
|% 2,02
|
|YKBNK
|4,56
|609.542.518
|% 0,66
|
|SKBNK
|1,24
|157.291.864
|% 5,08
|
|TSKB
|2,26
|244.165.801
|% 2,26
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5816
|17,5899
|% 0,17
|
|Euro
|17,9747
|17,9933
|% 0,14
|
|Sterlin
|21,0135
|21,1188
|% 0,09
|
|Frank
|18,0608
|18,1696
|% 0,09
|
|Riyal
|4,6650
|4,6884
|% 0,10
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-1,90
|
|Altın Gr.
|967
|967
|0,74
|
|Cumhuriyet
|6.567
|6.666
|36,00
|
|Tam
|6.574
|6.642
|11,00
|
|Yarım
|3.203
|3.245
|4,00
|
|Çeyrek
|1.607
|1.623
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,91
|18,94
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,76
|0,17
|
|B. Petrol
|105
|105
|-1,90
|
Seans Raporu
17:01
daha fazla
-
17:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, HALKB, BIMAS
-
17:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 37 artarak (% 0.74 ) 2, 222
-
17:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, VANGD, RHEAG, VAKKO, MERKO, DOBUR, KLRHO, ATSYH, GLBMD, BOSSA
-
17:16
KAPLM, GLBMD, MNDRS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:16
DERHL, GLRYH, NIBAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında