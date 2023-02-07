***BLCYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
07.02.2023 11:57
***BLCYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )
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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Açma (Reactivation)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
06/02/2023
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
07/02/2023
Sıra Açma Saati
12:15
Açıklamalar
BLCYT.E sırası şirket ile ilgili özel durum açıklamasının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulmuş olmasına istinaden saat 12:15'te işleme açılacak, sırada 12:15-12:25 saatleri arasında açılış seansı yapılacak ve 12:30'dan itibaren Sürekli İşlem bölümünde yeniden işleme açılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110483
BIST
11:424.750
En Yüksek
|Değişim
|: -3,66%
|| -180,33
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.728
11:4218,8363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0102
|Açılış
|: 19,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
11:4220,1781
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0311
|Açılış
|: 20,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
11:421.135,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,99
|Açılış
|: 1.135,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.136,97
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler11:42
|KONYA
|2.964,50
|86.110.213
|% 10,00
|
|INTEM
|86,90
|8.748.106
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,60
|45.104
|% 10,00
|
|TBORG
|34,10
|1.773
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,74
|14.426.260
|% 9,99
|
|CEOEM
|16,47
|6.013.521
|% -10,00
|
|CANTE
|64,80
|55.049.579
|% -10,00
|
|VKING
|36,40
|1.705.886
|% -9,99
|
|RUBNS
|20,66
|7.470.310
|% -9,78
|
|FLAP
|12,18
|10.665.026
|% -9,71
|
|KRDMD
|17,99
|1.262.568.249
|% 1,87
|
|THYAO
|133,00
|1.250.252.740
|% -4,93
|
|ASELS
|54,15
|977.348.037
|% -7,91
|
|EREGL
|38,88
|792.673.432
|% -2,95
|
|KOZAL
|522,00
|713.783.527
|% -0,29
|
|KRDMD
|17,99
|1.262.568.249
|% 1,87
|
|EKGYO
|7,13
|282.994.294
|% -1,93
|
|YKBNK
|8,48
|282.838.737
|% -4,50
|
|BUCIM
|6,05
|187.183.291
|% 8,42
|
|BSOKE
|5,83
|194.934.518
|% -8,62
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8237
|18,8363
|% 0,05
|
|Euro
|20,1728
|20,1781
|% -0,15
|
|Sterlin
|22,5704
|22,6836
|% 0,03
|
|Frank
|20,2326
|20,3545
|% 0,15
|
|Riyal
|5,0035
|5,0285
|% 0,02
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|5,17
|
|Altın Gr.
|1.135
|1.136
|4,12
|
|Cumhuriyet
|7.683
|7.803
|26,00
|
|Tam
|7.723
|7.778
|-10,00
|
|Yarım
|3.773
|3.806
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.887
|1.903
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,37
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,57
|13,58
|0,11
|
|B. Petrol
|82,39
|82,39
|1,40
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Seans Raporu
11:42
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