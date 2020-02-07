***BLCYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2020 17:00
***BLCYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BLCYT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BLCYT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817658
BIST
16:49121.745
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -539,01
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
121.483
16:495,9965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0087
|Açılış
|: 5,9920
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
5,9965
En Düşük
5,9771
16:496,5702
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0084
|Açılış
|: 6,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5817
En Düşük
6,5576
16:49302,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,90
|Açılış
|: 302,50
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
302,60
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.482.715
|% 19,97
|
|KRSAN
|10,81
|68.362
|% 9,97
|
|SAFKR
|3,06
|5.251.161
|% 8,51
|
|RYGYO
|10,29
|84.959.081
|% 8,32
|
|HUBVC
|38,96
|3.272.658
|% 8,16
|
|DOKTA
|54,45
|73.098.309
|% -14,99
|
|NATEN
|17,21
|1.708.591
|% -9,94
|
|IHGZT
|4,31
|45.102
|% -6,30
|
|SUMAS
|10,70
|152.020
|% -4,80
|
|BALAT
|1,85
|175.231
|% -4,64
|
|IHLGM
|1,23
|285.702.531
|% 4,24
|
|ODAS
|2,25
|260.163.583
|% 0,00
|
|PGSUS
|68,85
|244.060.659
|% -4,04
|
|ADESE
|2,22
|158.413.001
|% -3,48
|
|EKGYO
|1,70
|132.195.678
|% -1,16
|
|IHLGM
|1,23
|285.702.531
|% 4,24
|
|ODAS
|2,25
|260.163.583
|% 0,00
|
|ADESE
|2,22
|158.413.001
|% -3,48
|
|HLGYO
|1,64
|36.839.836
|% 1,86
|
|KUYAS
|2,08
|26.040.350
|% -0,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7297
|7,7685
|% 0,17
|
|Frank
|6,1168
|6,1536
|% -0,02
|
|Riyal
|1,5933
|1,6013
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.569
|1.570
|3,39
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-0,18
|
|Cumhuriyet
|1.997
|2.027
|4,00
|
|Tam
|1.988
|2.038
|2,84
|
|Yarım
|961
|986
|1,38
|
|Çeyrek
|482
|493
|0,69
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,81
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|54,41
|54,41
|-0,52
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