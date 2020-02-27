***BLCYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.02.2020 10:02
***BLCYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BLCYT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BLCYT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821926
BIST
11:04114.300
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -871,65
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
113.892
11:046,1597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0072
|Açılış
|: 6,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1680
En Düşük
6,1506
11:046,7382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0407
|Açılış
|: 6,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7452
En Düşük
6,6963
11:04326,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 2,50
|Açılış
|: 326,49
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
327,50
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|FMIZP
|53,55
|13.079.885
|% 16,11
|
|HATEK
|11,04
|10.918.123
|% 13,46
|
|OYAYO
|3,33
|25.675.998
|% 13,27
|
|EKIZ
|1,24
|31.525
|% 9,73
|
|BALAT
|2,72
|154.417
|% 9,68
|
|GYHOL
|21,22
|94.832
|% -7,34
|
|BURVA
|14,50
|16.239
|% -6,39
|
|BJKAS
|2,62
|4.605.617
|% -5,76
|
|HALKS
|3,40
|24.483
|% -5,56
|
|IHEVA
|3,59
|775.358
|% -5,53
|
|THYAO
|12,87
|465.096.148
|% -2,79
|
|KRDMD
|2,88
|271.590.634
|% -1,03
|
|IHLGM
|1,38
|223.668.725
|% 3,76
|
|ASELS
|28,52
|180.416.133
|% -1,66
|
|BRSAN
|12,70
|88.445.452
|% -3,05
|
|IHLGM
|1,38
|223.668.725
|% 3,76
|
|KRDMD
|2,88
|271.590.634
|% -1,03
|
|KARSN
|1,87
|82.048.032
|% -3,61
|
|EKGYO
|1,54
|60.976.882
|% 1,32
|
|ADESE
|1,57
|56.664.948
|% 0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9354
|7,9752
|% 0,21
|
|Frank
|6,3047
|6,3426
|% 0,46
|
|Riyal
|1,6370
|1,6452
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|11,99
|
|Altın Gr.
|326
|326
|1,97
|
|Cumhuriyet
|2.149
|2.181
|-13,00
|
|Tam
|2.136
|2.190
|-7,30
|
|Yarım
|1.033
|1.059
|-3,53
|
|Çeyrek
|518
|530
|-1,77
|
|Gümüş.Ons
|18,05
|18,09
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,04
|
|B. Petrol
|52,11
|52,11
|-0,70
|
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