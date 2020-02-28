***BLCYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 15:14
***BLCYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BLCYT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BLCYT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822763
BIST
15:30106.625
En Yüksek
|Değişim
|: -3,44%
|| -3.792,92
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
15:306,2204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0200
|Açılış
|: 6,2120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
15:306,8419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0202
|Açılış
|: 6,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
15:30323,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -2,74
|Açılış
|: 323,48
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
323,29
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,90
|14.417.908
|% 16,28
|
|OYAYO
|3,87
|29.809.359
|% 14,50
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|OYLUM
|3,06
|7.875.752
|% 7,75
|
|BUCIM
|3,44
|1.345.003
|% -10,42
|
|YBTAS
|4.221,00
|29.547
|% -10,00
|
|UFUK
|3,70
|66.167
|% -9,98
|
|YONGA
|9,08
|32.061
|% -9,92
|
|HALKS
|2,92
|31.151
|% -9,88
|
|THYAO
|11,89
|1.266.715.137
|% -2,14
|
|ASELS
|28,04
|876.484.186
|% 0,21
|
|GARAN
|9,66
|413.241.114
|% -5,20
|
|AKBNK
|6,77
|224.468.637
|% -6,10
|
|YKBNK
|2,34
|224.137.461
|% -4,49
|
|EKGYO
|1,40
|169.565.668
|% -4,76
|
|IHLGM
|1,24
|145.377.422
|% -3,88
|
|ODAS
|1,98
|222.140.112
|% -2,94
|
|THYAO
|11,89
|1.266.715.137
|% -2,14
|
|YKBNK
|2,34
|224.137.461
|% -4,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9984
|8,0386
|% 0,35
|
|Frank
|6,4243
|6,4630
|% 0,82
|
|Riyal
|1,6562
|1,6645
|% 0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.622
|1.623
|-14,64
|
|Altın Gr.
|323
|323
|-2,74
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.185
|-23,00
|
|Tam
|2.137
|2.190
|-28,48
|
|Yarım
|1.033
|1.060
|-13,77
|
|Çeyrek
|518
|530
|-6,89
|
|Gümüş.Ons
|17,04
|17,08
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,11
|
|B. Petrol
|50,81
|50,81
|-0,92
|