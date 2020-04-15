***BLCYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2020 11:07
***BLCYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BLCYT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BLCYT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838287
BIST
11:3194.779
En Yüksek
|Değişim
|: -3,83%
|| -3.771,01
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
94.741
11:316,8584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0420
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8592
En Düşük
6,8079
11:317,4922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0068
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5008
En Düşük
7,4578
11:31378,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,56
|Açılış
|: 378,20
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
379,97
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|EPLAS
|15,12
|73.619
|% 9,96
|
|RTALB
|8,65
|12.209.186
|% 9,91
|
|SODSN
|22,62
|143.252
|% 9,91
|
|EKIZ
|3,80
|1.145.810
|% 9,83
|
|GLRYH
|4,04
|576.807
|% 9,78
|
|DOCO
|397,80
|41.850.294
|% -10,00
|
|PGSUS
|55,45
|408.683.168
|% -9,98
|
|CLEBI
|86,15
|11.839.326
|% -9,98
|
|BURVA
|17,01
|1.522.704
|% -9,95
|
|DOKTA
|24,30
|868.944
|% -9,93
|
|THYAO
|10,36
|912.764.132
|% -4,95
|
|ASELS
|25,90
|716.416.845
|% -5,06
|
|PGSUS
|55,45
|408.683.168
|% -9,98
|
|GARAN
|8,32
|404.259.459
|% -3,03
|
|YKBNK
|1,96
|182.936.681
|% -3,92
|
|YKBNK
|1,96
|182.936.681
|% -3,92
|
|THYAO
|10,36
|912.764.132
|% -4,95
|
|IHLGM
|1,02
|75.690.277
|% -7,27
|
|IHLAS
|0,61
|43.300.306
|% -8,96
|
|ALBRK
|1,15
|73.829.303
|% -4,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5515
|8,5944
|% -0,34
|
|Frank
|7,0833
|7,1260
|% 0,21
|
|Riyal
|1,8181
|1,8272
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|-12,08
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-0,90
|
|Cumhuriyet
|2.415
|2.476
|-4,40
|
|Tam
|2.482
|2.548
|-4,60
|
|Yarım
|1.208
|1.240
|-2,30
|
|Çeyrek
|606
|620
|-1,10
|
|Gümüş.Ons
|15,52
|15,55
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,04
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|B. Petrol
|28,24
|28,24
|-1,36
|
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