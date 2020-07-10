***BLCYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.07.2020 16:09
***BLCYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BLCYT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BLCYT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858942
BIST
17:31113.990
En Yüksek
|Değişim
|: -1,56%
|| -1.803,65
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.829
17:316,8670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0059
|Açılış
|: 6,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8990
|
6,8682
En Düşük
6,8515
17:317,7779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0287
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7900
|
7,7779
En Düşük
7,7277
17:31398,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,73
|Açılış
|: 398,68
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
399,77
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|376,80
|52.459.718
|% 9,98
|
|PKENT
|276,80
|2.233.776
|% 9,97
|
|MEGAP
|4,91
|2.581.542
|% 9,84
|
|MEGAP
|4,91
|2.581.542
|% 9,84
|
|MAALT
|104,30
|24.897.321
|% 9,79
|
|LIDFA
|3,24
|20.848.313
|% -10,00
|
|TURGG
|54,95
|19.090.683
|% -9,99
|
|TSPOR
|6,24
|8.028.172
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,67
|6.240.369
|% -9,86
|
|PEKGY
|8,72
|59.502.600
|% -9,36
|
|EKGYO
|2,12
|2.134.030.491
|% -1,85
|
|GARAN
|7,75
|1.191.501.053
|% -2,02
|
|SISE
|6,16
|1.115.369.014
|% -3,45
|
|TRKCM
|4,51
|1.107.072.551
|% -2,59
|
|THYAO
|11,68
|1.082.544.984
|% 1,13
|
|EKGYO
|2,12
|2.134.030.491
|% -1,85
|
|IHLGM
|1,61
|440.011.083
|% -4,17
|
|ODAS
|2,63
|687.721.533
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,99
|724.187.006
|% -3,24
|
|TRKCM
|4,51
|1.107.072.551
|% -2,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6579
|8,7013
|% 0,37
|
|Frank
|7,2774
|7,3212
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8254
|1,8345
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|0,60
|
|Altın Gr.
|399
|399
|0,76
|
|Cumhuriyet
|2.593
|2.615
|10,40
|
|Tam
|2.669
|2.684
|10,80
|
|Yarım
|1.296
|1.313
|5,20
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,73
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|4,13
|4,13
|0,01
|
|B. Petrol
|42,52
|42,52
|0,17
|