***BLCYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.11.2020 10:00
***BLCYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BLCYT]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BLCYT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886514
BIST
10:191.180
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.186
En Düşük
1.178
10:198,4498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0338
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,4631
En Düşük
8,4044
10:199,9984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0341
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0121
En Düşük
9,9273
10:19526,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,79
|Açılış
|: 526,76
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
528,23
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler10:19
|GEDZA
|19,03
|5.012.741
|% 10,00
|
|AVHOL
|6,08
|1.247.932
|% 9,95
|
|RODRG
|11,18
|1.223.047
|% 9,93
|
|BALAT
|10,08
|601.554
|% 9,92
|
|ARTI
|6,32
|355.285
|% 9,91
|
|UZERB
|26,66
|149.376
|% -9,99
|
|DARDL
|25,48
|1.192.566
|% -9,96
|
|EUYO
|9,40
|178.337
|% -9,96
|
|EUKYO
|3,56
|461.853
|% -9,87
|
|ETYAT
|5,12
|727.613
|% -9,86
|
|ODAS
|3,59
|190.906.496
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,87
|103.093.780
|% 2,75
|
|GARAN
|6,93
|87.083.901
|% -0,43
|
|KCHOL
|15,53
|86.448.635
|% 2,17
|
|TSKB
|2,15
|84.753.872
|% 1,42
|
|SKBNK
|1,87
|103.093.780
|% 2,75
|
|ODAS
|3,59
|190.906.496
|% 0,00
|
|TSKB
|2,15
|84.753.872
|% 1,42
|
|EKGYO
|1,79
|54.938.672
|% 0,56
|
|DOHOL
|2,61
|61.822.690
|% 0,38
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4428
|8,4498
|% 0,40
|
|Euro
|9,9924
|9,9984
|% 0,34
|
|Sterlin
|11,0504
|11,1058
|% 0,19
|
|Frank
|9,3157
|9,3718
|% 0,53
|
|Riyal
|2,2455
|2,2568
|% 0,38
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.940
|-9,33
|
|Altın Gr.
|528
|528
|0,16
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.526
|38,00
|
|Tam
|3.459
|3.546
|38,34
|
|Yarım
|1.672
|1.715
|18,55
|
|Çeyrek
|838
|858
|9,27
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,13
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,84
|-0,04
|
|B. Petrol
|40,05
|40,05
|-0,88
|
Seans Raporu
10:19
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10:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, GUBRF, HALKB
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10:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 31 artarak (% 0.22 ) 1, 061
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10:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARTI, RODRG, AVHOL, GEDZA, BALAT
-
10:33
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DARDL, EUYO, EUKYO, UZERB, ETYAT