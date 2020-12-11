***BLCYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.12.2020 12:06
***BLCYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BLCYT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BLCYT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892785
BIST
13:481.356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,77
|Açılış
|: 1.352
|
|Önceki Kapanış
|: 1.353
|
1.358
En Düşük
1.343
13:487,9476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0573
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
8,0280
En Düşük
7,8772
13:489,6387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0468
|Açılış
|: 9,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,7363
En Düşük
9,5637
13:48468,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 2,98
|Açılış
|: 468,84
|
|Önceki Kapanış
|: 465,83
|
473,03
En Düşük
465,16
BIST En Aktif Hisseler13:48
|DITAS
|38,72
|4.703.318
|% 10,00
|
|TMSN
|12,65
|202.683.154
|% 10,00
|
|BRYAT
|326,70
|47.050.663
|% 10,00
|
|SELGD
|4,51
|884.188
|% 10,00
|
|BRSAN
|18,17
|95.852.737
|% 9,99
|
|CASA
|117,90
|390.367
|% -10,00
|
|MTRYO
|2,44
|5.002.337
|% -6,51
|
|RHEAG
|4,14
|12.228.188
|% -6,12
|
|SELEC
|15,49
|63.190.248
|% -5,66
|
|ODAS
|3,67
|916.903.231
|% -5,41
|
|SISE
|7,14
|1.877.005.517
|% -0,28
|
|GARAN
|9,40
|1.347.122.228
|% -1,05
|
|PETKM
|4,83
|1.131.927.690
|% 2,33
|
|TUPRS
|100,50
|1.047.299.061
|% 2,92
|
|DOHOL
|3,13
|981.536.167
|% 2,62
|
|DOHOL
|3,13
|981.536.167
|% 2,62
|
|SISE
|7,14
|1.877.005.517
|% -0,28
|
|ODAS
|3,67
|916.903.231
|% -5,41
|
|PETKM
|4,83
|1.131.927.690
|% 2,33
|
|TSKB
|1,78
|405.810.686
|% -2,73
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9420
|7,9476
|% 0,73
|
|Euro
|9,6280
|9,6387
|% 0,49
|
|Sterlin
|10,4679
|10,5204
|% 0,04
|
|Frank
|8,9052
|8,9588
|% 0,47
|
|Riyal
|2,1120
|2,1226
|% 0,67
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-1,88
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,81
|
|Cumhuriyet
|3.117
|3.164
|24,00
|
|Tam
|3.084
|3.163
|10,75
|
|Yarım
|1.490
|1.530
|5,20
|
|Çeyrek
|748
|765
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,85
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,00
|
|B. Petrol
|50,03
|50,03
|-0,22
|