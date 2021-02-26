***BLCYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.02.2021 10:00
***BLCYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BLCYT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BLCYT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913198
BIST
12:571.476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -12,22
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.488
|
1.480
En Düşük
1.443
12:577,3534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2300
|
7,4803
En Düşük
7,3038
12:578,9159
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0405
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
9,0961
En Düşük
8,8746
12:57417,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,05
|Açılış
|: 417,49
|
|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,18
En Düşük
414,65
BIST En Aktif Hisseler12:57
|CASA
|236,80
|16.243.296
|% 9,99
|
|MMCAS
|6,42
|245.211
|% 9,93
|
|SILVR
|6,64
|24.331.379
|% 9,75
|
|MZHLD
|43,48
|1.757.015
|% 8,70
|
|PAMEL
|25,80
|2.098.649
|% 8,59
|
|EMNIS
|25,02
|571.688
|% -10,00
|
|DIRIT
|6,67
|662.885
|% -9,99
|
|ATSYH
|6,38
|390.166
|% -9,89
|
|BASCM
|12,62
|685.611
|% -9,86
|
|VAKFN
|16,10
|6.316.771
|% -9,55
|
|KOZAL
|129,10
|937.316.131
|% 0,70
|
|THYAO
|13,24
|907.681.909
|% -1,12
|
|GARAN
|8,88
|636.835.818
|% -2,20
|
|SASA
|41,00
|552.307.969
|% -1,68
|
|PETKM
|5,18
|524.762.286
|% -1,89
|
|TSKB
|1,69
|267.909.726
|% -1,74
|
|EKGYO
|2,26
|285.428.362
|% -2,16
|
|KARSN
|4,06
|421.836.964
|% -4,02
|
|PETKM
|5,18
|524.762.286
|% -1,89
|
|SKBNK
|1,33
|125.452.020
|% -2,21
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3477
|7,3534
|% 0,01
|
|Euro
|8,9088
|8,9159
|% -0,45
|
|Sterlin
|10,2255
|10,2768
|% -0,42
|
|Frank
|8,1095
|8,1584
|% 0,34
|
|Riyal
|1,9558
|1,9656
|% 0,06
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|-6,28
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-1,05
|
|Cumhuriyet
|2.767
|2.809
|7,00
|
|Tam
|2.763
|2.834
|19,75
|
|Yarım
|1.335
|1.371
|9,55
|
|Çeyrek
|670
|686
|4,78
|
|Gümüş.Ons
|26,87
|26,89
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,11
|
|B. Petrol
|65,49
|65,49
|-0,63
|