***BLCYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.04.2021 17:56
***BLCYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BLCYT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928174
BIST
17:561.407
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 28,64
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.408
En Düşük
1.381
17:568,0994
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0063
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
8,1332
En Düşük
8,0295
17:569,6997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0026
|Açılış
|: 6,6202
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6119
|
9,7345
En Düşük
9,6125
17:56452,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,08
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler17:56
|VAKKO
|14,09
|48.221.404
|% 9,99
|
|DITAS
|14,66
|3.265.119
|% 9,98
|
|TUREX
|19,31
|4.884.812
|% 9,97
|
|MTRKS
|54,50
|24.051.341
|% 9,97
|
|SASA
|46,54
|677.466.276
|% 9,97
|
|ANELE
|6,57
|113.746.684
|% -10,00
|
|BJKAS
|12,16
|80.657.305
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|6.639.849
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|470.554
|% -9,99
|
|FRIGO
|39,86
|18.126.762
|% -9,98
|
|EREGL
|17,45
|1.418.819.714
|% 2,11
|
|GARAN
|6,96
|1.410.040.867
|% 3,88
|
|KRDMD
|7,41
|733.864.604
|% 0,54
|
|SASA
|46,54
|677.466.276
|% 9,97
|
|SISE
|7,34
|637.136.388
|% 2,23
|
|YKBNK
|2,15
|499.432.250
|% 3,37
|
|GARAN
|6,96
|1.410.040.867
|% 3,88
|
|EKGYO
|1,87
|321.041.846
|% 4,47
|
|DOHOL
|3,26
|505.636.327
|% 5,16
|
|IHLAS
|0,67
|92.536.203
|% 4,69
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0924
|8,0994
|% -0,08
|
|Euro
|9,6894
|9,6997
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,1316
|11,1874
|% 0,16
|
|Frank
|8,7446
|8,7973
|% -0,29
|
|Riyal
|2,1518
|2,1626
|% -0,15
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|-9,89
|
|Altın Gr.
|452
|453
|-2,38
|
|Cumhuriyet
|2.997
|3.042
|-33,00
|
|Tam
|2.983
|3.060
|-33,85
|
|Yarım
|1.442
|1.480
|-16,37
|
|Çeyrek
|723
|740
|-8,19
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,39
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,00
|
|B. Petrol
|66,35
|66,35
|2,68
|
Seans Raporu
17:56
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17:59HDFGS
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17:55CEOEM
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