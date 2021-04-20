***BLCYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.04.2021 10:26
***BLCYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BLCYT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BLCYT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929398
BIST
10:131.384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,68
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.384
En Düşük
1.376
10:138,1088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0205
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1192
En Düşük
8,0681
10:139,7893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0503
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7976
En Düşük
9,7152
10:13461,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,48
|Açılış
|: 461,02
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
462,55
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler10:13
|SNPAM
|19,14
|67.909
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|7.357.985
|% 9,92
|
|IDEAS
|82,50
|1.004.850
|% 9,71
|
|GEDIK
|20,52
|9.370.125
|% 7,49
|
|FRIGO
|41,96
|6.751.313
|% 6,28
|
|PEKGY
|1,46
|33.131.363
|% -9,88
|
|YAPRK
|99,65
|450.057
|% -9,39
|
|SAYAS
|21,60
|1.191.198
|% -8,40
|
|MRGYO
|1,67
|592.697
|% -7,73
|
|ANELE
|5,11
|10.133.134
|% -6,92
|
|GARAN
|7,09
|137.412.990
|% 1,29
|
|PETKM
|6,57
|111.527.223
|% -0,61
|
|EREGL
|18,01
|95.722.188
|% -0,83
|
|SISE
|7,27
|69.854.233
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,35
|58.751.930
|% 0,96
|
|PEKGY
|1,46
|33.131.363
|% -9,88
|
|TSKB
|1,30
|26.750.859
|% 0,78
|
|GARAN
|7,09
|137.412.990
|% 1,29
|
|YKBNK
|2,11
|36.676.627
|% 1,44
|
|PETKM
|6,57
|111.527.223
|% -0,61
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1055
|8,1088
|% 0,25
|
|Euro
|9,7830
|9,7893
|% 0,52
|
|Sterlin
|11,3252
|11,3820
|% 0,45
|
|Frank
|8,8329
|8,8861
|% 0,39
|
|Riyal
|2,1566
|2,1674
|% 0,33
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-1,82
|
|Altın Gr.
|461
|462
|0,97
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,94
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,75
|6,76
|0,05
|
|B. Petrol
|67,75
|67,75
|0,70
|