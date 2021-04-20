***BLCYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.04.2021 16:35
***BLCYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BLCYT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BLCYT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929643
BIST
16:331.374
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,56
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.357
16:338,1137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0254
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1334
En Düşük
8,0681
16:339,7803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0413
|Açılış
|: 9,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8174
En Düşük
9,7152
16:33461,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,85
|Açılış
|: 461,39
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
463,56
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler16:33
|JANTS
|709,50
|48.629.873
|% 10,00
|
|SNPAM
|19,14
|616.978
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|32.162.561
|% 9,92
|
|ATLAS
|1,89
|15.225.558
|% 9,88
|
|OYAYO
|8,25
|20.861.360
|% 8,70
|
|KUTPO
|51,30
|52.022.421
|% -10,00
|
|SAMAT
|4,23
|17.555.228
|% -10,00
|
|MERIT
|170,10
|442.300
|% -10,00
|
|QNBFB
|42,30
|242.027
|% -10,00
|
|ORMA
|32,84
|452.723
|% -9,98
|
|GARAN
|7,12
|1.256.522.899
|% 1,71
|
|EREGL
|18,26
|1.021.228.653
|% 0,55
|
|PETKM
|6,53
|862.666.808
|% -1,21
|
|EKGYO
|1,85
|663.254.407
|% -0,54
|
|KRDMD
|7,32
|595.082.691
|% 0,55
|
|EKGYO
|1,85
|663.254.407
|% -0,54
|
|GARAN
|7,12
|1.256.522.899
|% 1,71
|
|TSKB
|1,26
|208.338.369
|% -2,33
|
|YKBNK
|2,14
|340.985.282
|% 2,88
|
|PETKM
|6,53
|862.666.808
|% -1,21
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1056
|8,1137
|% 0,31
|
|Euro
|9,7707
|9,7803
|% 0,42
|
|Sterlin
|11,2900
|11,3466
|% 0,13
|
|Frank
|8,8272
|8,8804
|% 0,32
|
|Riyal
|2,1567
|2,1675
|% 0,33
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|0,03
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,07
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|25,86
|25,89
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,73
|6,73
|0,02
|
|B. Petrol
|67,41
|67,41
|0,36
|