***BLCYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.07.2021 16:24
***BLCYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BLCYT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BLCYT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950302
BIST
17:051.359
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -19,61
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.382
En Düşük
1.355
17:058,6312
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0269
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6751
En Düşük
8,6203
17:0510,2538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0388
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3153
En Düşük
10,2158
17:05498,08
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -5,46
|Açılış
|: 498,08
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
497,28
BIST En Aktif Hisseler17:05
|VBTYZ
|13,72
|45.864.039
|% 9,94
|
|EKIZ
|8,22
|1.889.712
|% 9,89
|
|MARTI
|2,03
|28.408.345
|% 9,73
|
|ERBOS
|145,50
|162.062.713
|% 8,74
|
|DGGYO
|8,16
|1.629.897
|% 6,67
|
|IDEAS
|49,46
|21.293.411
|% -9,99
|
|AVHOL
|5,33
|10.212.969
|% -9,97
|
|FADE
|15,73
|45.099.581
|% -9,96
|
|TKURU
|199,00
|1.614.883
|% -8,67
|
|DENGE
|1,08
|977.432
|% -8,47
|
|GARAN
|8,63
|1.261.885.310
|% 1,17
|
|THYAO
|13,37
|760.899.216
|% -1,47
|
|KRDMD
|7,19
|584.991.630
|% -0,42
|
|EREGL
|18,13
|462.296.768
|% 0,44
|
|PETKM
|5,36
|437.364.683
|% -1,47
|
|YKBNK
|2,26
|396.116.775
|% -0,88
|
|GARAN
|8,63
|1.261.885.310
|% 1,17
|
|EKGYO
|1,81
|196.953.681
|% -2,16
|
|PEKGY
|1,09
|116.991.156
|% -0,91
|
|KRDMD
|7,19
|584.991.630
|% -0,42
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6290
|8,6312
|% -0,31
|
|Euro
|10,2473
|10,2538
|% -0,38
|
|Sterlin
|11,9496
|12,0095
|% -0,41
|
|Frank
|9,3980
|9,4546
|% -0,35
|
|Riyal
|2,2953
|2,3068
|% -0,27
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-14,64
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-4,61
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.359
|-24,00
|
|Tam
|3.292
|3.375
|-26,04
|
|Yarım
|1.591
|1.633
|-12,60
|
|Çeyrek
|798
|816
|-6,29
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,98
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,22
|-0,04
|
|B. Petrol
|74,42
|74,42
|-1,13
|