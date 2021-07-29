***BLCYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.07.2021 13:36
***BLCYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BLCYT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BLCYT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952525
BIST
14:561.387
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 26,15
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.388
En Düşük
1.371
14:568,4935
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0547
|Açılış
|: 8,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4865
14:5610,1017
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0356
|Açılış
|: 10,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0801
14:56498,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,43
|Açılış
|: 498,18
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler14:54
|KTSKR
|20,02
|12.171.157
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.862.490
|% 9,85
|
|IDGYO
|2,80
|15.578.259
|% 9,80
|
|HURGZ
|1,85
|38.191.955
|% 9,47
|
|KUYAS
|2,78
|43.789.183
|% 9,02
|
|MEGAP
|7,40
|62.782.432
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|62.782.432
|% -9,98
|
|BALAT
|4,51
|172.370
|% -7,58
|
|UMPAS
|1,15
|154.801
|% -7,26
|
|SODSN
|22,96
|100.289
|% -4,33
|
|EREGL
|20,00
|873.587.990
|% 6,78
|
|KRDMD
|7,84
|720.431.468
|% 4,12
|
|GARAN
|8,25
|714.750.831
|% 0,61
|
|THYAO
|12,83
|476.796.984
|% 2,15
|
|PETKM
|5,66
|280.793.896
|% 0,71
|
|KRDMD
|7,84
|720.431.468
|% 4,12
|
|GARAN
|8,25
|714.750.831
|% 0,61
|
|YKBNK
|2,28
|181.315.235
|% 0,88
|
|KARSN
|4,15
|263.793.351
|% 1,97
|
|SKBNK
|1,05
|64.814.332
|% 0,96
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4868
|8,4901
|% -0,68
|
|Euro
|10,0891
|10,1047
|% -0,32
|
|Sterlin
|11,8226
|11,8819
|% -0,24
|
|Frank
|9,3101
|9,3662
|% -0,50
|
|Riyal
|2,2580
|2,2693
|% -0,64
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|17,95
|
|Altın Gr.
|499
|499
|2,49
|
|Cumhuriyet
|3.308
|3.358
|27,00
|
|Tam
|3.291
|3.373
|25,74
|
|Yarım
|1.590
|1.632
|12,45
|
|Çeyrek
|798
|816
|6,22
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,57
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|6,98
|6,99
|0,12
|
|B. Petrol
|74,31
|74,31
|0,44
|
Seans Raporu
14:54
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