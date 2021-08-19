***BLCYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.08.2021 10:00
***BLCYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BLCYT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959203
BIST
14:551.438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -11,74
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.442
En Düşük
1.434
14:558,5266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0786
|Açılış
|: 8,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
14:559,9903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0754
|Açılış
|: 9,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0134
En Düşük
9,8798
14:55489,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 3,92
|Açılış
|: 489,58
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler14:55
|PENTA
|88,90
|11.626.995
|% 15,01
|
|KTSKR
|52,80
|83.585.533
|% 13,21
|
|DMSAS
|7,75
|61.824.233
|% 12,81
|
|DOBUR
|22,96
|2.146.452
|% 12,66
|
|UFUK
|24,76
|873.830
|% 9,95
|
|BRYAT
|382,90
|68.236.877
|% -7,85
|
|VAKKO
|10,56
|23.870.099
|% -7,29
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|ADESE
|1,26
|7.009.488
|% -6,67
|
|YONGA
|22,08
|647.253
|% -6,60
|
|GARAN
|9,29
|491.862.117
|% -0,96
|
|KRDMD
|7,77
|440.137.071
|% -3,36
|
|SISE
|8,73
|421.144.729
|% 1,28
|
|THYAO
|12,27
|409.881.986
|% 0,16
|
|EREGL
|18,61
|355.681.059
|% -2,31
|
|EKGYO
|1,86
|325.376.716
|% 1,09
|
|ODAS
|1,42
|134.446.647
|% 5,19
|
|YKBNK
|2,55
|166.183.823
|% -1,54
|
|KRDMD
|7,77
|440.137.071
|% -3,36
|
|GARAN
|9,29
|491.862.117
|% -0,96
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5236
|8,5266
|% 0,93
|
|Euro
|9,9845
|9,9903
|% 0,76
|
|Sterlin
|11,6234
|11,6817
|% 0,31
|
|Frank
|9,2522
|9,3079
|% 0,81
|
|Riyal
|2,2647
|2,2760
|% 0,82
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|-0,26
|
|Altın Gr.
|489
|489
|3,64
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.295
|13,00
|
|Tam
|3.231
|3.312
|13,39
|
|Yarım
|1.561
|1.602
|6,47
|
|Çeyrek
|783
|801
|3,24
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,39
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,00
|
|B. Petrol
|66,18
|66,18
|-2,05
|
Seans Raporu
14:55
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15:06XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 07 kaybederek (% -0.79 ) 1, 272
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15:06
KSTUR, ALMAD, MMCAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:06
AYES, YONGA, DARDL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:04DARDL
Yüzde -5.04 oranında düşüşle 2.26 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 340, 218 adet işlem
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15:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 13 kaybederek (% -0.78 ) 1, 550