***BLCYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.09.2021 11:42
***BLCYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BLCYT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BLCYT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964490
BIST
14:311.392
En Yüksek
|Değişim
|: -1,94%
|| -27,48
|Açılış
|: 1.408
|
|Önceki Kapanış
|: 1.419
|
1.408
En Düşük
1.392
14:318,6752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0284
|Açılış
|: 8,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6180
|
8,7266
En Düşük
8,6297
14:3110,1628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0226
|Açılış
|: 10,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,2390
En Düşük
10,1186
14:31489,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,77
|Açılış
|: 489,80
|
|Önceki Kapanış
|: 488,03
|
491,31
En Düşük
484,23
BIST En Aktif Hisseler14:31
|OYLUM
|8,15
|19.365.367
|% 9,99
|
|EDIP
|3,76
|47.600.070
|% 9,94
|
|GARFA
|11,30
|7.398.315
|% 9,92
|
|TACTR
|29,00
|997.882
|% 9,85
|
|BALAT
|9,44
|1.112.580
|% 9,77
|
|KTSKR
|58,45
|5.226.563
|% -9,94
|
|DIRIT
|5,21
|238.709
|% -6,96
|
|BRYAT
|382,10
|47.359.109
|% -6,74
|
|ISBIR
|64,00
|1.826.879
|% -6,71
|
|ISKPL
|6,79
|133.126.568
|% -5,83
|
|TEZOL
|19,10
|1.118.803.618
|% 3,58
|
|THYAO
|12,67
|538.959.532
|% -0,39
|
|GARAN
|9,22
|418.156.659
|% -1,81
|
|EREGL
|16,62
|269.850.133
|% -2,46
|
|TUPRS
|107,40
|267.865.184
|% -1,20
|
|YKBNK
|2,41
|215.623.254
|% -1,63
|
|EKGYO
|1,78
|151.533.934
|% -2,20
|
|TEZOL
|19,10
|1.118.803.618
|% 3,58
|
|GARAN
|9,22
|418.156.659
|% -1,81
|
|THYAO
|12,67
|538.959.532
|% -0,39
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6736
|8,6752
|% 0,33
|
|Euro
|10,1577
|10,1628
|% 0,22
|
|Sterlin
|11,8187
|11,8779
|% -0,17
|
|Frank
|9,2690
|9,3249
|% 0,34
|
|Riyal
|2,3039
|2,3154
|% 0,21
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|2,11
|
|Altın Gr.
|489
|489
|1,35
|
|Cumhuriyet
|3.239
|3.288
|11,00
|
|Tam
|3.225
|3.306
|13,66
|
|Yarım
|1.559
|1.599
|6,61
|
|Çeyrek
|782
|800
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,40
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,00
|
|B. Petrol
|74,03
|74,03
|-1,31
|
Seans Raporu
14:31
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