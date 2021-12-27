***BLCYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.12.2021 11:50
***BLCYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BLCYT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BLCYT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986310
BIST
13:071.918
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 26,72
|Açılış
|: 1.899
|
|Önceki Kapanış
|: 1.891
|
1.943
En Düşük
1.899
13:0711,3668
En Yüksek
|Değişim
|: 3,42%
|| 0,3754
|Açılış
|: 11,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5600
|
11,5777
En Düşük
10,7605
13:0712,8704
En Yüksek
|Değişim
|: 3,46%
|| 0,4309
|Açılış
|: 12,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0000
|
14,1284
En Düşük
12,1851
13:07658,17
En Yüksek
|Değişim
|: 3,11%
|| 19,84
|Açılış
|: 658,17
|
|Önceki Kapanış
|: 638,33
|
673,67
En Düşük
625,35
BIST En Aktif Hisseler13:07
|ISKPL
|5,39
|37.607.822
|% 10,00
|
|SMART
|5,63
|3.426.689
|% 9,96
|
|NIBAS
|13,15
|26.331.265
|% 9,95
|
|ADEL
|29,64
|3.729.113
|% 9,94
|
|BAGFS
|17,34
|7.583.702
|% 9,75
|
|DOBUR
|64,80
|3.249.331
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,40
|22.844.760
|% -6,84
|
|EPLAS
|21,90
|16.526.869
|% -6,49
|
|SONME
|31,02
|1.316.417
|% -6,00
|
|UZERB
|33,50
|232.275
|% -5,58
|
|THYAO
|21,14
|1.179.076.316
|% 0,09
|
|GARAN
|11,80
|1.173.101.319
|% 0,68
|
|EREGL
|29,02
|927.511.395
|% 2,26
|
|SASA
|50,70
|836.162.078
|% 6,51
|
|SISE
|13,92
|826.690.949
|% 0,87
|
|YKBNK
|3,64
|646.723.566
|% 3,12
|
|EKGYO
|2,25
|256.529.018
|% 1,35
|
|GARAN
|11,80
|1.173.101.319
|% 0,68
|
|KRDMD
|9,70
|699.549.506
|% 2,86
|
|ODAS
|1,38
|99.121.904
|% 0,73
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,3433
|11,3668
|% 3,42
|
|Euro
|12,8349
|12,8704
|% 3,46
|
|Sterlin
|15,1358
|15,2117
|% 2,98
|
|Frank
|12,2720
|12,3459
|% 3,04
|
|Riyal
|3,0063
|3,0214
|% 3,02
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|0,70
|
|Altın Gr.
|657
|657
|18,98
|
|Cumhuriyet
|4.437
|4.504
|-18,00
|
|Tam
|4.415
|4.532
|-21,24
|
|Yarım
|2.134
|2.192
|-10,27
|
|Çeyrek
|1.070
|1.096
|-5,13
|
|Gümüş.Ons
|22,69
|22,75
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|8,26
|8,28
|0,14
|
|B. Petrol
|75,82
|75,82
|0,03
|