***BLCYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2022 10:07
***BLCYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BLCYT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BLCYT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992911
BIST
12:112.067
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 20,55
|Açılış
|: 2.070
|
|Önceki Kapanış
|: 2.046
|
2.075
En Düşük
2.059
12:1113,8308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0239
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,8349
En Düşük
13,7216
12:1115,7291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0294
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7443
En Düşük
15,5761
12:11806,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,81
|Açılış
|: 806,91
|
|Önceki Kapanış
|: 808,72
|
809,79
En Düşük
802,11
BIST En Aktif Hisseler12:11
|EMNIS
|23,90
|687.699
|% 9,94
|
|UZERB
|68,05
|299.420
|% 9,94
|
|DARDL
|3,56
|154.443.373
|% 9,88
|
|YKSLN
|6,14
|42.133.191
|% 9,84
|
|DOBUR
|117,80
|17.448.586
|% 9,07
|
|GEDZA
|20,26
|22.138.241
|% -3,98
|
|RALYH
|10,01
|23.273.148
|% -3,84
|
|CELHA
|8,51
|8.069.476
|% -3,84
|
|PENTA
|337,50
|23.016.600
|% -3,57
|
|MIATK
|33,50
|10.902.077
|% -3,18
|
|KRDMD
|12,76
|2.973.052.125
|% 0,95
|
|SISE
|15,39
|1.899.413.040
|% 4,27
|
|EREGL
|31,86
|1.231.069.405
|% 0,31
|
|THYAO
|27,14
|1.025.198.303
|% 0,89
|
|YKBNK
|3,81
|732.867.924
|% 1,60
|
|KRDMD
|12,76
|2.973.052.125
|% 0,95
|
|YKBNK
|3,81
|732.867.924
|% 1,60
|
|SISE
|15,39
|1.899.413.040
|% 4,27
|
|EKGYO
|2,38
|152.477.881
|% 0,42
|
|PETKM
|9,67
|601.317.705
|% 2,33
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8178
|13,8308
|% 0,17
|
|Euro
|15,7139
|15,7291
|% 0,19
|
|Sterlin
|18,7831
|18,8773
|% 0,17
|
|Frank
|14,8995
|14,9892
|% 0,14
|
|Riyal
|3,6706
|3,6890
|% 0,16
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-7,16
|
|Altın Gr.
|807
|807
|-1,81
|
|Cumhuriyet
|5.356
|5.436
|25,00
|
|Tam
|5.329
|5.464
|28,76
|
|Yarım
|2.575
|2.643
|13,91
|
|Çeyrek
|1.292
|1.321
|6,96
|
|Gümüş.Ons
|22,68
|22,70
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,07
|10,08
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,23
|84,23
|0,51
|