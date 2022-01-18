***BLCYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.01.2022 16:25
***BLCYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BLCYT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994888
BIST
16:242.056
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -29,49
|Açılış
|: 2.083
|
|Önceki Kapanış
|: 2.086
|
2.086
En Düşük
2.050
16:2413,5716
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1341
|Açılış
|: 13,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4400
|
13,6264
En Düşük
13,4068
16:2415,4434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1092
|Açılış
|: 15,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2900
|
15,5247
En Düşük
15,3044
16:24789,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 2,94
|Açılış
|: 789,05
|
|Önceki Kapanış
|: 786,12
|
795,40
En Düşük
783,36
BIST En Aktif Hisseler16:24
|EMNIS
|28,62
|595.182
|% 9,99
|
|UFUK
|22,02
|1.375.921
|% 9,99
|
|IZTAR
|23,08
|52.002.821
|% 9,90
|
|KRSTL
|5,25
|79.540.821
|% 9,83
|
|AYCES
|75,65
|11.016.673
|% 9,64
|
|DOBUR
|92,70
|13.724.107
|% -10,00
|
|KUTPO
|100,80
|122.682.995
|% -10,00
|
|QNBFL
|96,30
|666.090
|% -10,00
|
|QNBFB
|41,24
|327.260
|% -10,00
|
|UZERB
|66,65
|1.952.480
|% -9,99
|
|GARAN
|12,00
|2.852.402.231
|% 0,08
|
|THYAO
|27,58
|2.704.787.444
|% -2,48
|
|KRDMD
|12,33
|2.356.615.960
|% -3,37
|
|YKBNK
|4,06
|1.911.725.739
|% 0,74
|
|AKBNK
|7,80
|1.480.456.224
|% 0,65
|
|YKBNK
|4,06
|1.911.725.739
|% 0,74
|
|GARAN
|12,00
|2.852.402.231
|% 0,08
|
|EKGYO
|2,49
|517.565.991
|% -0,80
|
|AKBNK
|7,80
|1.480.456.224
|% 0,65
|
|HALKB
|5,50
|1.052.560.591
|% 0,92
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5506
|13,5716
|% 1,00
|
|Euro
|15,4295
|15,4434
|% 0,71
|
|Sterlin
|18,3823
|18,4744
|% 0,57
|
|Frank
|14,7584
|14,8473
|% 0,83
|
|Riyal
|3,6077
|3,6258
|% 1,06
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|-11,85
|
|Altın Gr.
|792
|792
|5,78
|
|Cumhuriyet
|5.263
|5.343
|44,00
|
|Tam
|5.232
|5.365
|35,22
|
|Yarım
|2.529
|2.595
|17,04
|
|Çeyrek
|1.268
|1.298
|8,52
|
|Gümüş.Ons
|22,84
|22,86
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,02
|10,03
|0,07
|
|B. Petrol
|87,62
|87,62
|1,14
|
Seans Raporu
16:24
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16:39
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