***BLCYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.08.2022 12:49
***BLCYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BLCYT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BLCYT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053430
BIST
14:162.785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -10,20
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.781
14:1617,9441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0055
|Açılış
|: 17,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,6441
14:1618,3569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0587
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,0560
14:161.033,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,03
|Açılış
|: 1.033,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.035,88
En Düşük
1.016,47
BIST En Aktif Hisseler14:14
|KRTEK
|22,00
|38.870.200
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|43.786.177
|% 9,99
|
|OBASE
|16,89
|43.061.123
|% 9,96
|
|ALKA
|47,24
|30.067.079
|% 9,96
|
|ORCAY
|23,86
|61.254.275
|% 9,95
|
|ASUZU
|240,60
|11.268.020
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,65
|130.346.017
|% -9,88
|
|BRKO
|1,61
|2.598.952
|% -9,55
|
|KZBGY
|36,90
|27.765.236
|% -7,61
|
|YAYLA
|4,17
|10.393.388
|% -6,92
|
|THYAO
|58,50
|3.167.856.020
|% -0,43
|
|ISCTR
|6,00
|1.826.735.351
|% -5,66
|
|TUPRS
|279,00
|1.216.267.171
|% 2,01
|
|EKGYO
|3,51
|1.197.462.039
|% 2,03
|
|SASA
|51,15
|1.077.754.597
|% -1,63
|
|EKGYO
|3,51
|1.197.462.039
|% 2,03
|
|ISCTR
|6,00
|1.826.735.351
|% -5,66
|
|YKBNK
|5,22
|1.019.356.385
|% 0,38
|
|MOBTL
|2,00
|339.131.528
|% 6,38
|
|ALBRK
|1,61
|188.465.961
|% 3,87
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9360
|17,9499
|% 0,00
|
|Euro
|18,3452
|18,3582
|% 0,33
|
|Sterlin
|21,6646
|21,7733
|% 0,34
|
|Frank
|18,7523
|18,8652
|% 0,32
|
|Riyal
|4,7596
|4,7835
|% 0,09
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|3,31
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.034
|2,37
|
|Cumhuriyet
|6.895
|6.999
|19,00
|
|Tam
|6.927
|6.979
|-8,00
|
|Yarım
|3.375
|3.412
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.693
|1.705
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,59
|20,62
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,91
|-0,02
|
|B. Petrol
|97,61
|97,61
|0,96
|