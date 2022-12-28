***BLCYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.12.2022 10:37
***BLCYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BLCYT]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BLCYT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090506
BIST
13:365.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -29,86
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
13:3618,7213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0504
|Açılış
|: 18,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
13:3619,9155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0288
|Açılış
|: 20,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
13:361.084,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,71
|Açılış
|: 1.084,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.082,61
BIST En Aktif Hisseler13:34
|COSMO
|115,60
|7.021.544
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|1.522.865
|% 9,99
|
|UZERB
|168,40
|1.738.162
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.042.620
|% 9,97
|
|BALAT
|24,40
|2.947.456
|% 9,32
|
|PLTUR
|17,36
|14.549.086
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,47
|1.304.277
|% -9,89
|
|KOZAL
|599,80
|3.921.869.977
|% -9,52
|
|IMASM
|221,60
|103.720.918
|% -8,81
|
|CMBTN
|565,90
|35.872.685
|% -7,85
|
|KOZAL
|599,80
|3.921.869.977
|% -9,52
|
|THYAO
|140,60
|3.448.094.432
|% -1,75
|
|ENKAI
|31,98
|3.180.268.501
|% 4,65
|
|KCHOL
|80,85
|2.168.891.802
|% 3,92
|
|ASELS
|58,00
|2.137.275.275
|% 0,09
|
|EKGYO
|8,20
|1.374.071.823
|% -1,32
|
|YKBNK
|11,76
|1.541.336.112
|% -0,42
|
|ISCTR
|12,88
|1.563.714.456
|% -0,85
|
|KRDMD
|17,75
|2.074.843.212
|% -0,06
|
|SKBNK
|3,04
|319.162.125
|% -1,30
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7092
|18,7213
|% 0,27
|
|Euro
|19,9033
|19,9233
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,4752
|22,5879
|% 0,39
|
|Frank
|20,0571
|20,1780
|% 0,24
|
|Riyal
|4,9636
|4,9885
|% 0,24
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-10,40
|
|Altın Gr.
|1.086
|1.086
|-2,40
|
|Cumhuriyet
|7.296
|7.406
|6,00
|
|Tam
|7.334
|7.384
|-15,00
|
|Yarım
|3.552
|3.616
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.781
|1.807
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,78
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|14,30
|14,33
|-0,12
|
|B. Petrol
|84,53
|84,53
|-0,15
|