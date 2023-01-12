***BLCYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2023 12:52
***BLCYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BLCYT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BLCYT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100790
BIST
12:394.827
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 97,69
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.822
12:3918,7845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0100
|Açılış
|: 18,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
12:3920,2479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0577
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
12:391.137,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 5,23
|Açılış
|: 1.137,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.138,45
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler12:39
|KRDMA
|17,38
|191.834.131
|% 10,00
|
|SDTTR
|62,30
|9.840.036
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|21.349.315
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|2.833.594
|% 9,96
|
|RODRG
|32,26
|5.691.713
|% 9,95
|
|VKING
|27,00
|187.947
|% -9,94
|
|BALAT
|21,66
|456.030
|% -9,75
|
|ZEDUR
|53,80
|358.416
|% -7,16
|
|AYES
|26,50
|88.855
|% -7,02
|
|YBTAS
|60.600,00
|60.600
|% -5,30
|
|THYAO
|132,00
|4.920.457.772
|% 5,35
|
|KRDMD
|18,13
|3.104.721.447
|% 5,47
|
|ASELS
|54,85
|2.352.451.947
|% 3,88
|
|EREGL
|37,92
|2.094.074.727
|% 2,93
|
|KOZAL
|537,20
|1.719.642.903
|% 3,55
|
|EKGYO
|8,27
|1.628.312.719
|% 2,35
|
|KRDMD
|18,13
|3.104.721.447
|% 5,47
|
|YKBNK
|8,77
|1.315.053.090
|% 2,10
|
|PETKM
|16,93
|1.335.918.545
|% 1,56
|
|SKBNK
|2,61
|194.493.176
|% 2,35
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7776
|18,7845
|% 0,05
|
|Euro
|20,2347
|20,2479
|% 0,29
|
|Sterlin
|22,8016
|22,9159
|% 0,30
|
|Frank
|20,0928
|20,2138
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9859
|5,0109
|% 0,05
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|6,63
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.137
|4,13
|
|Cumhuriyet
|7.632
|7.747
|-6,00
|
|Tam
|7.678
|7.724
|-9,00
|
|Yarım
|3.738
|3.780
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.875
|1.890
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,78
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|14,30
|14,33
|0,19
|
|B. Petrol
|83,03
|83,03
|0,36
|