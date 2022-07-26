***BLCYT* *IHLAS* *BRKO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
26.07.2022 09:14
***BLCYT******IHLAS******BRKO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [BLCYT, BRKO, IHLAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047661
BIST
18:052.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
0
En Düşük
0
18:0517,8556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0835
|Açılış
|: 17,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8550
|
17,8583
En Düşük
17,7680
18:0518,2474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0462
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2872
En Düşük
18,1811
18:05990,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 6,96
|Açılış
|: 989,83
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
990,98
En Düşük
981,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TCELL
|17,78
|384.504.991
|% 3,32
|
|TEKTU
|1,72
|22.407.088
|% 0,00
|
|SONME
|31,42
|7.559.533
|% 0,00
|
|THYAO
|49,54
|4.025.025.781
|% 0,00
|
|SELGD
|5,15
|2.150.610
|% 0,00
|
|ACSEL
|49,40
|15.275.482
|% 0,00
|
|ADEL
|24,92
|3.319.932
|% 0,00
|
|AFYON
|3,72
|64.621.002
|% 0,00
|
|AGYO
|4,00
|25.916.538
|% 0,00
|
|AKSA
|57,10
|84.840.761
|% 0,00
|
|THYAO
|49,54
|4.025.025.781
|% 0,00
|
|SISE
|21,24
|1.808.227.540
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,17
|1.697.418.484
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,95
|1.039.468.113
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,81
|998.735.789
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,17
|1.697.418.484
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,49
|310.823.522
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,81
|998.735.789
|% 0,00
|
|ODAS
|3,79
|680.415.470
|% 0,00
|
|TSKB
|2,43
|380.306.284
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8460
|17,8556
|% 0,47
|
|Euro
|18,2339
|18,2474
|% 0,25
|
|Sterlin
|21,4771
|21,5848
|% 0,56
|
|Frank
|18,4348
|18,5458
|% 0,43
|
|Riyal
|4,7381
|4,7618
|% 0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|3,92
|
|Altın Gr.
|989
|989
|5,76
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|-5,00
|
|Tam
|6.654
|6.732
|16,00
|
|Yarım
|3.242
|3.291
|8,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.645
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,52
|18,55
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,64
|0,09
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,71
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 44 artarak (% 1.32 ) 2, 721
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SISE, EKGYO
-
17:59XU100
Endeks 2, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 19 üstünde . İşlem hacmi 26, 186.00 milyon TL de
-
17:59ISCTR
Yüzde 4.87 oranında artışla 5.17 lira fiyatla işlem gören hissede 129, 222, 598 adet işlem
-
17:58MEGAP
Yüzde 6.68 oranında artışla 6.39 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 414, 877 adet işlem