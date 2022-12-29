***BLCYT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.12.2022 15:19
***BLCYT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BLCYT
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Tamer Bilici tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091143
BIST
15:475.433
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 87,45
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.448
En Düşük
5.332
15:4718,7195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0091
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7414
En Düşük
18,6762
15:4719,9812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1246
|Açılış
|: 20,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9824
En Düşük
19,8499
15:471.087,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,76
|Açılış
|: 1.087,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.090,65
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler15:44
|TERA
|17,71
|1.002.297
|% 10,00
|
|DIRIT
|5,73
|948.687
|% 9,98
|
|ARCLK
|115,80
|821.880.529
|% 9,97
|
|CELHA
|36,84
|15.904.756
|% 9,97
|
|ARSAN
|12,70
|56.495.483
|% 9,96
|
|UMPAS
|6,73
|652.426
|% -9,91
|
|ULUFA
|11,82
|96.252.419
|% -7,66
|
|PLTUR
|16,04
|1.200.820.742
|% -7,60
|
|KOZAL
|562,40
|6.032.744.150
|% -5,75
|
|BALAT
|21,00
|1.955.187
|% -4,98
|
|KOZAL
|562,40
|6.032.744.150
|% -5,75
|
|THYAO
|141,50
|4.333.180.445
|% 1,00
|
|ENKAI
|34,10
|3.730.030.939
|% 6,96
|
|PETKM
|19,69
|3.001.823.570
|% 3,41
|
|SISE
|42,42
|2.911.085.868
|% 1,78
|
|EKGYO
|8,40
|2.545.722.907
|% 2,94
|
|YKBNK
|11,90
|1.957.910.456
|% 2,67
|
|PETKM
|19,69
|3.001.823.570
|% 3,41
|
|KRDMD
|18,06
|2.450.591.347
|% 2,91
|
|TSKB
|4,33
|528.654.936
|% 1,64
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7173
|18,7224
|% 0,06
|
|Euro
|19,9587
|19,9763
|% 0,60
|
|Sterlin
|22,4399
|22,5525
|% 0,09
|
|Frank
|20,1542
|20,2756
|% 0,49
|
|Riyal
|4,9621
|4,9870
|% 0,00
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|2,00
|
|Altın Gr.
|1.088
|1.088
|1,98
|
|Cumhuriyet
|7.316
|7.426
|19,00
|
|Tam
|7.356
|7.406
|16,00
|
|Yarım
|3.562
|3.620
|2,00
|
|Çeyrek
|1.787
|1.809
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,87
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|14,36
|14,39
|0,25
|
|B. Petrol
|83,00
|83,00
|-0,99
|
Seans Raporu
15:44
daha fazla
-
15:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 68, 13 artarak (% 1.44 ) 4, 793
-
15:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKME, RYGYO, TERA, DIRIT, RYSAS, BRMEN, ARCLK, SAMAT, CELHA, ARSAN
-
15:59
DOGUB, BRKO, ARCLK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:59
SUMAS, ULUFA, MEDTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:59
Bu seansda işlem gören 265 hisse senedinden 216 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 41 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 8 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem