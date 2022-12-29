***BLCYT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.12.2022 16:02
***BLCYT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BLCYT
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bülent Bilici tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091156
BIST
17:235.445
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 99,55
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.469
En Düşük
5.332
17:2318,7245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0141
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7414
En Düşük
18,6762
17:2319,9973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1407
|Açılış
|: 20,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9988
En Düşük
19,8499
17:231.090,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,22
|Açılış
|: 1.090,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.091,01
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler17:23
|TERA
|17,71
|1.079.796
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,20
|90.135.016
|% 10,00
|
|ICBCT
|11,22
|87.519.384
|% 10,00
|
|ALGYO
|87,50
|383.408.855
|% 9,99
|
|DIRIT
|5,73
|948.687
|% 9,98
|
|UMPAS
|6,73
|652.426
|% -9,91
|
|PLTUR
|15,93
|1.286.662.669
|% -8,24
|
|ULUFA
|11,92
|114.192.190
|% -6,88
|
|BALAT
|21,00
|1.955.187
|% -4,98
|
|KOZAL
|567,30
|6.682.090.065
|% -4,93
|
|KOZAL
|567,30
|6.682.090.065
|% -4,93
|
|THYAO
|142,50
|5.516.195.136
|% 1,71
|
|ENKAI
|34,04
|4.129.858.367
|% 6,78
|
|SISE
|42,42
|3.321.586.419
|% 1,78
|
|PETKM
|19,66
|3.301.545.753
|% 3,26
|
|EKGYO
|8,39
|2.942.205.828
|% 2,82
|
|YKBNK
|12,01
|2.546.550.308
|% 3,62
|
|KRDMD
|18,13
|3.158.165.921
|% 3,30
|
|PETKM
|19,66
|3.301.545.753
|% 3,26
|
|ISCTR
|12,95
|1.969.283.903
|% 3,11
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7158
|18,7245
|% 0,08
|
|Euro
|19,9720
|19,9973
|% 0,71
|
|Sterlin
|22,4818
|22,5945
|% 0,27
|
|Frank
|20,1866
|20,3082
|% 0,65
|
|Riyal
|4,9642
|4,9891
|% 0,04
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|9,12
|
|Altın Gr.
|1.089
|1.089
|3,39
|
|Cumhuriyet
|7.326
|7.437
|30,00
|
|Tam
|7.359
|7.415
|25,00
|
|Yarım
|3.564
|3.624
|6,00
|
|Çeyrek
|1.787
|1.811
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,00
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|14,43
|14,44
|0,30
|
|B. Petrol
|82,24
|82,24
|-1,75
|