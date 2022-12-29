***BLCYT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.12.2022 16:11
***BLCYT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BLCYT
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Esra Bilici Pekcan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091157
BIST
16:265.452
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 106,76
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.453
En Düşük
5.332
16:2618,7227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0123
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7414
En Düşük
18,6762
16:2619,9896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1330
|Açılış
|: 20,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9896
En Düşük
19,8499
16:261.088,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,46
|Açılış
|: 1.088,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.090,65
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler16:25
|TERA
|17,71
|1.039.205
|% 10,00
|
|ICBCT
|11,22
|77.710.467
|% 10,00
|
|DIRIT
|5,73
|948.687
|% 9,98
|
|ARCLK
|115,80
|832.549.299
|% 9,97
|
|CELHA
|36,84
|15.989.488
|% 9,97
|
|UMPAS
|6,73
|652.426
|% -9,91
|
|PLTUR
|16,04
|1.227.031.826
|% -7,60
|
|ULUFA
|11,88
|102.787.065
|% -7,19
|
|KOZAL
|557,70
|6.247.333.405
|% -6,54
|
|BALAT
|21,00
|1.955.187
|% -4,98
|
|KOZAL
|557,70
|6.247.333.405
|% -6,54
|
|THYAO
|142,70
|5.002.066.773
|% 1,86
|
|ENKAI
|34,16
|3.916.276.911
|% 7,15
|
|PETKM
|19,73
|3.097.293.334
|% 3,62
|
|SISE
|42,48
|3.035.521.625
|% 1,92
|
|EKGYO
|8,43
|2.683.175.846
|% 3,31
|
|YKBNK
|11,93
|2.022.043.858
|% 2,93
|
|KRDMD
|18,24
|2.910.533.208
|% 3,93
|
|PETKM
|19,73
|3.097.293.334
|% 3,62
|
|TSKB
|4,35
|565.216.681
|% 2,11
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7171
|18,7223
|% 0,06
|
|Euro
|19,9685
|19,9880
|% 0,66
|
|Sterlin
|22,4647
|22,5774
|% 0,20
|
|Frank
|20,1836
|20,3052
|% 0,63
|
|Riyal
|4,9627
|4,9875
|% 0,01
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|7,30
|
|Altın Gr.
|1.088
|1.088
|2,46
|
|Cumhuriyet
|7.318
|7.429
|22,00
|
|Tam
|7.357
|7.408
|18,00
|
|Yarım
|3.563
|3.621
|3,00
|
|Çeyrek
|1.787
|1.810
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,04
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|14,40
|14,41
|0,27
|
|B. Petrol
|83,10
|83,10
|-0,89
|
Seans Raporu
16:25
daha fazla
-
16:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 96, 98 artarak (% 1.68 ) 5, 886
-
16:39
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, KRDMD
-
16:39XU100
Endeks 5, 448 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 92 üstünde . İşlem hacmi 71, 737.00 milyon TL de
-
16:39BRLSM
Yüzde 9.93 oranında artışla 12.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 506, 502 adet işlem
-
16:38BRKVY
Yüzde 6.37 oranında artışla 38.08 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 093, 534 adet işlem