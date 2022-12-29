***BLCYT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.12.2022 16:20
***BLCYT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BLCYT
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Ali Bilici tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091160
BIST
17:075.466
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 120,06
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.466
En Düşük
5.332
17:0718,7205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0101
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7414
En Düşük
18,6762
17:0719,9801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1235
|Açılış
|: 20,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9988
En Düşük
19,8499
17:071.090,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,69
|Açılış
|: 1.090,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.091,01
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler17:07
|TERA
|17,71
|1.069.418
|% 10,00
|
|ICBCT
|11,22
|87.161.331
|% 10,00
|
|ALGYO
|87,50
|360.237.242
|% 9,99
|
|DIRIT
|5,73
|948.687
|% 9,98
|
|ARCLK
|115,80
|889.937.391
|% 9,97
|
|UMPAS
|6,73
|652.426
|% -9,91
|
|PLTUR
|16,02
|1.273.500.313
|% -7,72
|
|ULUFA
|11,99
|112.226.960
|% -6,33
|
|KOZAL
|562,70
|6.581.565.289
|% -5,70
|
|BALAT
|21,00
|1.955.187
|% -4,98
|
|KOZAL
|562,70
|6.581.565.289
|% -5,70
|
|THYAO
|142,80
|5.300.876.130
|% 1,93
|
|ENKAI
|34,24
|4.034.928.619
|% 7,40
|
|PETKM
|19,72
|3.234.086.398
|% 3,57
|
|SISE
|42,48
|3.208.476.467
|% 1,92
|
|EKGYO
|8,40
|2.906.089.065
|% 2,94
|
|YKBNK
|12,03
|2.305.805.787
|% 3,80
|
|KRDMD
|18,22
|3.066.536.352
|% 3,82
|
|PETKM
|19,72
|3.234.086.398
|% 3,57
|
|ISCTR
|12,99
|1.783.372.515
|% 3,42
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7151
|18,7205
|% 0,05
|
|Euro
|19,9587
|19,9801
|% 0,62
|
|Sterlin
|22,4954
|22,6082
|% 0,33
|
|Frank
|20,1941
|20,3158
|% 0,69
|
|Riyal
|4,9636
|4,9885
|% 0,03
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|6,53
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.090
|4,01
|
|Cumhuriyet
|7.330
|7.440
|33,00
|
|Tam
|7.364
|7.415
|25,00
|
|Yarım
|3.566
|3.624
|6,00
|
|Çeyrek
|1.788
|1.811
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|23,99
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,43
|0,29
|
|B. Petrol
|83,31
|83,31
|-0,68
|
Seans Raporu
17:07
daha fazla
-
17:22FROTO
Yüzde 6.34 oranında artışla 521.80 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 094, 062 adet işlem
-
17:21CLEBI
Yüzde 5.99 oranında artışla 750.00 lira fiyatla işlem gören hissede 118, 332 adet işlem
-
17:20BTCIM
Yüzde 6.86 oranında artışla 41.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 176, 803 adet işlem
-
17:19XU100
Endeks 5, 464 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 21 üstünde . İşlem hacmi 78, 239.00 milyon TL de
-
17:19RTALB
Yüzde 7.19 oranında artışla 12.97 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 751, 781 adet işlem