***BLCYT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.12.2022 16:29
***BLCYT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BLCYT
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Süleyman Bilici tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091162
BIST
17:135.461
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 115,66
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.469
En Düşük
5.332
17:1318,7208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0104
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7414
En Düşük
18,6762
17:1319,9825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1259
|Açılış
|: 20,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9988
En Düşük
19,8499
17:131.089,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,73
|Açılış
|: 1.089,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.091,01
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler17:13
|GLRYH
|13,20
|86.623.455
|% 10,00
|
|TERA
|17,71
|1.071.030
|% 10,00
|
|ICBCT
|11,22
|87.351.208
|% 10,00
|
|DIRIT
|5,73
|948.687
|% 9,98
|
|ARCLK
|115,80
|890.177.445
|% 9,97
|
|UMPAS
|6,73
|652.426
|% -9,91
|
|PLTUR
|16,02
|1.275.983.355
|% -7,72
|
|ULUFA
|11,97
|112.823.113
|% -6,48
|
|KOZAL
|561,40
|6.606.618.868
|% -5,92
|
|BALAT
|21,00
|1.955.187
|% -4,98
|
|KOZAL
|561,40
|6.606.618.868
|% -5,92
|
|THYAO
|142,90
|5.378.984.938
|% 2,00
|
|ENKAI
|34,18
|4.048.164.782
|% 7,21
|
|SISE
|42,46
|3.255.740.502
|% 1,87
|
|PETKM
|19,72
|3.249.359.590
|% 3,57
|
|EKGYO
|8,40
|2.920.994.438
|% 2,94
|
|YKBNK
|12,05
|2.396.274.482
|% 3,97
|
|KRDMD
|18,20
|3.077.172.368
|% 3,70
|
|PETKM
|19,72
|3.249.359.590
|% 3,57
|
|ISCTR
|13,04
|1.846.572.657
|% 3,82
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7176
|18,7208
|% 0,06
|
|Euro
|19,9663
|19,9825
|% 0,63
|
|Sterlin
|22,4805
|22,5932
|% 0,27
|
|Frank
|20,1881
|20,3097
|% 0,66
|
|Riyal
|4,9634
|4,9883
|% 0,03
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|6,53
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.090
|4,01
|
|Cumhuriyet
|7.330
|7.440
|33,00
|
|Tam
|7.364
|7.415
|25,00
|
|Yarım
|3.566
|3.624
|6,00
|
|Çeyrek
|1.788
|1.811
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|23,99
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,43
|0,29
|
|B. Petrol
|83,31
|83,31
|-0,68
|
Seans Raporu
17:13
daha fazla
-
17:28ATEKS
Yüzde 5.99 oranında artışla 106.10 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 006 adet işlem
-
17:25QUAGR
Yüzde 5.73 oranında artışla 72.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 723, 959 adet işlem
-
17:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 115, 68 artarak (% 2.00 ) 5, 905
-
17:24
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, GLRYH, TERA
-
17:24XU100
Endeks 5, 463 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 2 üstünde . İşlem hacmi 78, 942.00 milyon TL de