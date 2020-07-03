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***BLCYT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme

03.07.2020 17:03
GÜNCEL HABERLER


BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TREBLCY00018 BLCYT Nakit Temettü Ödeme 11,05 13 03/07/2020 TRY




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854416


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115.312
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBIR 1.430,00 1.489.839 % 10,00  
KUTPO 38,84 44.292.154 % 9,97  
ULAS 5,64 9.546.059 % 9,94  
DOBUR 14,60 2.942.176 % 9,94  
MARKA 2,66 60.697.922 % 9,92  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5374 8,5802 % 0,21  
Frank 7,2402 7,2838 % 0,26  
Riyal 1,8261 1,8353 % 0,25  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.775 1.776 0,02  
Altın Gr. 392 392 0,56  
Cumhuriyet 2.538 2.559 4,40  
Tam 2.612 2.625 4,60  
Yarım 1.269 1.284 2,20  
Çeyrek 635 643 1,10  
Gümüş.Ons 18,03 18,05 0,09  
Gümüş Gr. 3,98 3,98 0,02  
B. Petrol 42,41 42,41 -0,73  
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