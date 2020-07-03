***BLCYT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
03.07.2020 17:03
BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TREBLCY00018 BLCYT Nakit Temettü Ödeme 11,05 13 03/07/2020 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854416
BIST
17:52115.741
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -1.166,53
|Açılış
|: 117.316
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
117.391
En Düşük
115.312
17:526,8712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0184
|Açılış
|: 6,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,9035
En Düşük
6,8453
17:527,7400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0364
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7400
|
7,7630
En Düşük
7,6844
17:52391,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,64
|Açılış
|: 391,97
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
394,04
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.430,00
|1.489.839
|% 10,00
|
|KUTPO
|38,84
|44.292.154
|% 9,97
|
|ULAS
|5,64
|9.546.059
|% 9,94
|
|DOBUR
|14,60
|2.942.176
|% 9,94
|
|MARKA
|2,66
|60.697.922
|% 9,92
|
|CMBTN
|63,65
|26.395.846
|% -8,61
|
|EGCYO
|1,24
|351.840
|% -7,46
|
|BMELK
|5,51
|285.614
|% -6,61
|
|CMENT
|25,06
|12.892.251
|% -5,72
|
|EKIZ
|9,55
|854.075
|% -5,54
|
|THYAO
|11,92
|1.014.906.969
|% -2,77
|
|KARSN
|3,47
|820.222.379
|% 5,15
|
|GARAN
|8,21
|814.907.490
|% -1,79
|
|ODAS
|2,59
|796.561.415
|% 1,57
|
|ALBRK
|1,84
|736.618.481
|% 4,55
|
|SKBNK
|1,62
|702.479.825
|% 8,00
|
|ALBRK
|1,84
|736.618.481
|% 4,55
|
|EKGYO
|2,04
|710.630.214
|% -1,45
|
|IEYHO
|1,06
|355.436.990
|% 3,92
|
|ODAS
|2,59
|796.561.415
|% 1,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5374
|8,5802
|% 0,21
|
|Frank
|7,2402
|7,2838
|% 0,26
|
|Riyal
|1,8261
|1,8353
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|0,02
|
|Altın Gr.
|392
|392
|0,56
|
|Cumhuriyet
|2.538
|2.559
|4,40
|
|Tam
|2.612
|2.625
|4,60
|
|Yarım
|1.269
|1.284
|2,20
|
|Çeyrek
|635
|643
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,05
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,98
|0,02
|
|B. Petrol
|42,41
|42,41
|-0,73
|
Seans Raporu
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