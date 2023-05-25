***BLCYT* *PRKAB* *ARENA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
25.05.2023 09:19
***BLCYT******PRKAB******ARENA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ARENA, BLCYT, PRKAB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARENA.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,1037288 TL Teorik Fiyat: 13,366 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) BLCYT.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,2 TL Teorik Fiyat: 10,28 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) PRKAB.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0763312 TL Teorik Fiyat: 22,264 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153696
BIST
18:054.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.425
|
0
En Düşük
0
18:0519,9198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0301
|Açılış
|: 21,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2000
|
19,9198
En Düşük
19,8779
18:0521,5136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1346
|Açılış
|: 22,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,8000
|
21,5288
En Düşük
21,3717
18:051.252,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,95
|Açılış
|: 1.252,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,92
|
1.255,33
En Düşük
1.250,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BLCYT
|10,48
|11.666.110
|% 1,95
|
|ARENA
|13,47
|7.285.192
|% 0,78
|
|PRKAB
|22,34
|16.990.005
|% 0,34
|
|RHEAG
|3,76
|3.289.858
|% 0,00
|
|KLNMA
|10,90
|240.857
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,49
|168.465
|% 0,00
|
|AYES
|16,50
|335.486
|% 0,00
|
|BASCM
|3,93
|277.680
|% 0,00
|
|CMENT
|53,50
|176.066
|% 0,00
|
|GARFA
|21,90
|1.730.041
|% 0,00
|
|SASA
|50,65
|4.316.714.466
|% 0,00
|
|THYAO
|132,80
|2.880.494.293
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,21
|2.061.120.389
|% 0,00
|
|EUPWR
|77,35
|1.951.010.932
|% 0,00
|
|KCHOL
|72,60
|1.675.386.617
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,21
|2.061.120.389
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,17
|1.094.105.796
|% 0,00
|
|ODAS
|5,74
|910.330.121
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,71
|959.878.059
|% 0,00
|
|AKBNK
|13,95
|1.395.421.340
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,9115
|19,9198
|% 0,15
|
|Euro
|21,4232
|21,5136
|% 0,63
|
|Sterlin
|24,5206
|24,6436
|% -0,01
|
|Frank
|21,8829
|22,0148
|% -0,03
|
|Riyal
|5,2926
|5,3191
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-0,04
|
|Altın Gr.
|1.252
|1.252
|0,16
|
|Cumhuriyet
|9.322
|9.564
|3,00
|
|Tam
|9.359
|9.616
|-12,47
|
|Yarım
|4.586
|4.718
|0,00
|
|Çeyrek
|2.286
|2.347
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,06
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,73
|14,74
|-0,02
|
|B. Petrol
|78,09
|78,09
|-0,27
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58BVSAN
Yüzde -6.93 oranında düşüşle 44.02 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 256, 138 adet işlem
-
17:57SOKM
Yüzde -5.35 oranında düşüşle 27.60 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 059, 309 adet işlem
-
17:56AZTEK
Yüzde -4.77 oranında düşüşle 26.78 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 283, 866 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 4, 439 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 72 altında . İşlem hacmi 36, 700.00 milyon TL de
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17:55DESPC
Yüzde -4.63 oranında düşüşle 18.13 lira fiyatla işlem gören hissede 687, 693 adet işlem