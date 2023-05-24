***BLCYT* *PRKAB* *ARENA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***BLCYT******PRKAB******ARENA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ARENA, BLCYT, PRKAB25.05.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaARENA BILGISAYAR ARENA 0,1037288 0,0933559BILICI YATIRIM BLCYT 0,2 0,18TURK PRYSMIAN KABLO PRKAB 0,0763312 0,068698Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153400BIST