***BMELK* *BALAT* *ARTI* *UZERB* *EMNIS* *YAPRK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***BMELK******BALAT******ARTI******UZERB******EMNIS******YAPRK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [ARTI, BALAT, BMELK, EMNIS, UZERB, YAPRK]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Artı Yatırım Holding A.Ş. (ARTI.E), Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BALAT.E), Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (BMELK.E), Eminiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EMNIS.E), Uzertaş Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım A.Ş. (UZERB.E) ve Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YAPRK.E) paylarında 09/10/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "internetten emir iletiminin kısıtlanması", "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması" ve "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 08/01/2021'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880155BIST