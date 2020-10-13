***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
13.10.2020 18:18
***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.10.2020 tarihli yapılan toplantısında
Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 3. maddesi ile "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 6. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine bu kapsamda gerekli izinlerin alınması amacıyla SPK ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.
Ekli esas sözleşme değişiklik tasarısı için 13.10.2020 (bugün) tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881246
BIST
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En Düşük
480,60
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|NTHOL
|3,19
|236.606.792
|% 10,00
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|OLMIP
|11,55
|7.570.397
|% 10,00
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|KLNMA
|54,25
|4.955.466
|% 10,00
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|BRYAT
|174,90
|16.052.823
|% 10,00
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|DAGHL
|13,31
|1.269.348
|% 10,00
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|FORMT
|5,04
|13.439.837
|% -10,00
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|IHGZT
|7,47
|92.392.602
|% -10,00
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|KSTUR
|134,10
|591.113
|% -10,00
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|LUKSK
|33,32
|7.851.932
|% -9,99
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|YAPRK
|75,65
|2.459.306
|% -9,99
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|ODAS
|3,55
|1.189.260.757
|% 1,72
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|EKGYO
|1,91
|1.061.830.782
|% 3,80
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|SISE
|6,74
|930.410.047
|% -2,32
|
|KERVT
|7,09
|873.920.847
|% -7,92
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|GARAN
|7,09
|819.868.258
|% -0,70
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|EKGYO
|1,91
|1.061.830.782
|% 3,80
|
|ODAS
|3,55
|1.189.260.757
|% 1,72
|
|SKBNK
|1,77
|457.903.508
|% 2,91
|
|ISGYO
|2,17
|497.994.578
|% 3,83
|
|KARSN
|3,10
|708.326.684
|% 1,31
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,9157
|7,9206
|% 0,40
|
|Euro
|9,2961
|9,3013
|% -0,34
|
|Sterlin
|10,2476
|10,2990
|% -0,25
|
|Frank
|8,6286
|8,6806
|% -0,11
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|Riyal
|2,1055
|2,1160
|% 0,45
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-27,70
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|Altın Gr.
|482
|482
|-5,76
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|Cumhuriyet
|3.185
|3.233
|-39,00
|
|Tam
|3.176
|3.255
|-33,28
|
|Yarım
|1.535
|1.575
|-16,10
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|Çeyrek
|770
|787
|-8,05
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|Gümüş.Ons
|24,26
|24,28
|-0,83
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|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|-0,20
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|B. Petrol
|42,36
|42,36
|0,64
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