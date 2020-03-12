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***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.03.2020 17:11
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***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

               Şirketimiz ile Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. arasındaki Ankara 30. İcra Müdürlüğü 2016/21938 esas sayılı dosyası ile başlatılan icra takibine ve yine takibe vaki itirazın iptali amacıyla ikame edilen Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2017/42 esas 2019/783 karar sayılı dava dosyasına konu kredi borçlarının tasfiyesi hususunda 12.03.02020 tarihinde Borç Tasfiye Protokolü yaparak ana hususlar çerçevesinde aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır.
12.03.2020 tarihine kadar olan faizler dâhil EURO kredisi için toplam 3.521.881,79 EURO ve TL kredisi için toplam 2.415.445,55 TL borcumuzun olduğu konusunda anlaşılmıştır.
Aylık ve yıllık bir ödeme planı olmadan anapara borcunun en geç 31.12.2033 tarihine kadar, faizlerinin ise 31.12.2037 tarihine kadar ödenmesi konusunda anlaşılmıştır.
T.C. Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2017/42 esas 2019/783 nolu kararında vermiş olduğu ve şirketimizin ödemesini istediği icra inkâr tazminatı, temerrüt faizi ve avukatlık ücreti bu protokol çerçevesinde yapılan anlaşma ile ödenmeyecektir.
Şirketimiz, Ankara 30. İcra Müdürlüğü 2016/21938 esas sayılı dosyası ile başlatılan icra takibine ve yine takibe vaki itirazın iptali amacıyla ikame edilen Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2017/42 esas 2019/783 karar sayılı davaya yapmış olduğumuz itirazlardan Borç Tasfiye Protokolü yapıldığından dolayı feragat etmiştir.
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'de başlatmış olduğu yasal takip dosyalarında fiili takip işlemlerini devam ettirmeyecektir.
Asya Katılım Bankası A.Ş. ile Şirketimiz arasında imzalanmış olan rehinler ve teminatlar Asya Katılım Bankası A.Ş. tarafından Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'ye devir ve temlik edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827636


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