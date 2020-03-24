***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKüserel ölçekte yaşanan covid-19 virüs salgını nedeniyle ülkemizde alınan tüm tedbirlerin Şirketimizde uygulanması, çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığına etki edecek hususların bertaraf edilmesi amacı ile- Şirketimiz ve tesisimizin faaliyette bulunduğu alanların dezenfekte işlemleri yapılmış ve belirli aralıklarla yapılmaya devam edilmektedir.- Fiziki çalışma şartlarında sosyal mesafeyi dikkate alarak gerekli düzenlemeler yapılmıştır.- Şirket merkezimiz olan İstanbul'da çalışanların Nisan ayı başına kadar uzaktan erişim ile çalışmasına ve Adıyaman'da yer alan tesisimizde ise kronik hastalığı olan 1 personelin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir.Bugüne kadar alınan tedbirler çerçevesinde, Şirketimiz faaliyetlerini etkileyen herhangi bir durum söz konusu olmamıştır.Şirketimiz şu anda üretime aralıksız devam etmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831886BIST