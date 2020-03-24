***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.03.2020 22:37
***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Küserel ölçekte yaşanan covid-19 virüs salgını nedeniyle ülkemizde alınan tüm tedbirlerin Şirketimizde uygulanması, çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığına etki edecek hususların bertaraf edilmesi amacı ile
- Şirketimiz ve tesisimizin faaliyette bulunduğu alanların dezenfekte işlemleri yapılmış ve belirli aralıklarla yapılmaya devam edilmektedir.
- Fiziki çalışma şartlarında sosyal mesafeyi dikkate alarak gerekli düzenlemeler yapılmıştır.
- Şirket merkezimiz olan İstanbul'da çalışanların Nisan ayı başına kadar uzaktan erişim ile çalışmasına ve Adıyaman'da yer alan tesisimizde ise kronik hastalığı olan 1 personelin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir.
Bugüne kadar alınan tedbirler çerçevesinde, Şirketimiz faaliyetlerini etkileyen herhangi bir durum söz konusu olmamıştır.
Şirketimiz şu anda üretime aralıksız devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831886
BIST
18:0589.286
En Yüksek
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|: 5,98%
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342,55
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|YBTAS
|4.892,80
|111.581
|% 10,00
|
|KUYAS
|1,10
|7.309.267
|% 10,00
|
|TATGD
|5,83
|11.484.540
|% 10,00
|
|PNSUT
|10,12
|26.840.833
|% 10,00
|
|HALKS
|2,42
|100.429
|% 10,00
|
|MTRYO
|5,03
|5.085.561
|% -6,51
|
|TCELL
|13,30
|204.152.983
|% -0,67
|
|MMCAS
|0,90
|11.521
|% 0,00
|
|ISATR
|380.383,00
|380.383
|% 0,00
|
|ISKUR
|251.555,00
|251.555
|% 0,00
|
|GARAN
|7,58
|1.050.995.962
|% 9,70
|
|THYAO
|8,29
|909.231.123
|% 7,52
|
|ASELS
|22,84
|751.900.941
|% 9,81
|
|YKBNK
|1,90
|320.966.898
|% 7,34
|
|HALKB
|4,97
|292.614.767
|% 6,65
|
|YKBNK
|1,90
|320.966.898
|% 7,34
|
|GARAN
|7,58
|1.050.995.962
|% 9,70
|
|EKGYO
|1,15
|127.934.359
|% 7,48
|
|THYAO
|8,29
|909.231.123
|% 7,52
|
|KRDMD
|1,94
|194.205.131
|% 7,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5204
|7,5581
|% -0,41
|
|Frank
|6,5120
|6,5512
|% -1,87
|
|Riyal
|1,7046
|1,7132
|% -2,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.626
|1.633
|8,36
|
|Altın Gr.
|334
|335
|7,61
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,37
|14,44
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,01
|3,03
|0,07
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|B. Petrol
|27,62
|27,62
|-0,05
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Seans Raporu
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6172, 08 artarak (% 6.09 ) 107, 582
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