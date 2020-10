***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği









***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeŞirket Merkezi DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski Şirket MerkeziSıracevizler Caddesi Esen Sokak, No : 9 Bomonti Şişli/İstanbulYeni Şirket MerkeziMaslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Apt. No : 9/53 Sarıyer/İstanbulDeğişiklik Tarihi09/10/2020AçıklamalarŞirketimizin merkez adresi Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Apt. No : 9/53 Sarıyer/İstanbul olarak değiştirilerek 09.10.2020 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880547BIST