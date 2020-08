***BMELK* *ERYAP* *EGCEY* *EGCYH* *EGCYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi









***BMELK******ERYAP******EGCEY******EGCYH******EGCYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi )İlgili Şirketler [BMELK, EGCEY, EGCYO, EGCYH, ERYAP]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK DeğerlendirmesiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar31/03/2020 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirketler aşağıda yer almaktadır.- Egeli & Co Enerji Yatırımları A.Ş. (28.08.2020 (dahil) tarihine kadar)- Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (28.08.2020 (dahil) tarihine kadar)30/06/2020 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirketler aşağıda yer almaktadır.- Eryap Mühendislik İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (25.09.2020 (dahil) tarihine kadar)- Egeli & Co Enerji Yatırımları A.Ş. (28.08.2020 (dahil) tarihine kadar)- Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (28.08.2020 (dahil) tarihine kadar)- Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş. (25.09.2020 (dahil) tarihine kadar)- Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (31.08.2020 (dahil) tarihine kadar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864418BIST