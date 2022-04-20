***BMK* *BMSTL*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
20.04.2022 23:13
***BMK******BMSTL*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BMS Birleşik Metal Sanayi A.Ş. fiyat tespit raporuna ilişkin analist raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022585
BIST
18:052.526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 6,69
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.536
En Düşük
2.502
18:0514,6650
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0063
|Açılış
|: 14,6820
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6794
En Düşük
14,6564
18:0515,9396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0077
|Açılış
|: 15,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,9458
En Düşük
15,9103
18:05923,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,05
|Açılış
|: 923,33
|
|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
922,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|333,40
|118.602.323
|% 10,00
|
|MANAS
|27,38
|83.459.400
|% 9,96
|
|DAGI
|3,54
|50.885.072
|% 9,94
|
|DAGHL
|21,20
|10.616.766
|% 9,90
|
|NATEN
|69,15
|317.799.266
|% 9,67
|
|EDATA
|16,20
|57.910.558
|% -10,00
|
|AKFGY
|2,75
|99.718.473
|% -9,84
|
|AVGYO
|3,12
|25.966.708
|% -9,83
|
|MMCAS
|3,31
|896.095
|% -8,31
|
|PEGYO
|1,34
|57.960.614
|% -8,22
|
|THYAO
|38,86
|4.112.014.497
|% 0,26
|
|SISE
|18,16
|2.852.756.357
|% 1,06
|
|GARAN
|14,19
|2.602.326.670
|% 0,07
|
|PETKM
|10,76
|2.052.064.039
|% 4,67
|
|YKBNK
|5,31
|1.958.029.172
|% 1,72
|
|ODAS
|2,61
|1.206.489.327
|% 3,16
|
|YKBNK
|5,31
|1.958.029.172
|% 1,72
|
|EKGYO
|2,91
|969.782.621
|% 0,34
|
|TSKB
|2,00
|464.017.152
|% 0,00
|
|PETKM
|10,76
|2.052.064.039
|% 4,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6657
|14,6678
|% -0,02
|
|Euro
|15,9029
|15,9403
|% 0,05
|
|Sterlin
|19,0963
|19,1921
|% -0,10
|
|Frank
|15,4001
|15,4929
|% -0,04
|
|Riyal
|3,8999
|3,9194
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.958
|-0,10
|
|Altın Gr.
|923
|924
|0,70
|
|Cumhuriyet
|6.106
|6.199
|-43,00
|
|Tam
|6.078
|6.229
|-39,05
|
|Yarım
|2.938
|3.013
|-18,89
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|-9,44
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,23
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,90
|0,01
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,00
|