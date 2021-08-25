***BMK* *EGEPO*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
25.08.2021 09:03
***BMK******EGEPO*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [EGEPO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri'nin
fiyat tespit raporuna ilişkin analist raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960334
BIST
10:431.470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,23
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.466
|
1.471
En Düşük
1.464
10:438,3854
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0117
|Açılış
|: 8,4180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4630
|
8,4231
En Düşük
8,3625
10:439,8467
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0465
|Açılış
|: 9,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9100
|
9,9110
En Düşük
9,8227
10:43483,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -3,65
|Açılış
|: 483,12
|
|Önceki Kapanış
|: 486,76
|
488,00
En Düşük
482,12
BIST En Aktif Hisseler10:41
|GESAN
|27,34
|179.161.508
|% 9,98
|
|BALAT
|5,68
|414.498
|% 9,86
|
|PENTA
|84,90
|6.338.833
|% 9,13
|
|DARDL
|2,92
|12.269.037
|% 8,55
|
|KTSKR
|58,25
|16.115.264
|% 7,87
|
|SUMAS
|86,70
|70.574
|% -9,55
|
|AGYO
|4,28
|10.679.014
|% -5,93
|
|EMNIS
|19,86
|34.596
|% -5,43
|
|UNLU
|4,95
|1.798.130
|% -4,44
|
|MMCAS
|5,62
|10.521
|% -4,42
|
|GARAN
|9,66
|480.159.585
|% 1,15
|
|BRLSM
|12,81
|299.837.248
|% 5,78
|
|THYAO
|12,85
|208.124.270
|% 0,31
|
|PETKM
|6,11
|180.375.111
|% 1,16
|
|GESAN
|27,34
|179.161.508
|% 9,98
|
|GARAN
|9,66
|480.159.585
|% 1,15
|
|ODAS
|1,45
|56.963.048
|% 1,40
|
|PETKM
|6,11
|180.375.111
|% 1,16
|
|YKBNK
|2,59
|67.887.538
|% 0,39
|
|MRGYO
|1,12
|27.831.013
|% 0,90
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3833
|8,3852
|% -0,14
|
|Euro
|9,8436
|9,8469
|% -0,47
|
|Sterlin
|11,4664
|11,5239
|% -0,23
|
|Frank
|9,1351
|9,1901
|% -0,28
|
|Riyal
|2,2284
|2,2396
|% -0,16
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|-7,51
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-3,72
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-7,00
|
|Tam
|3.229
|3.310
|-6,20
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-3,00
|
|Çeyrek
|783
|801
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,79
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,05
|
|B. Petrol
|70,28
|70,28
|-0,13
|