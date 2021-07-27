***BMK* *GENIL*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
27.07.2021 09:28
ından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951918
BIST
10:511.346
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,31
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.349
En Düşük
1.342
10:518,5710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0187
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5770
En Düşük
8,5413
10:5110,1025
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0034
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0950
|
10,1319
En Düşük
10,0796
10:51495,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,42
|Açılış
|: 495,74
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
496,36
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler10:51
|IDGYO
|2,32
|13.353.608
|% 9,95
|
|EDIP
|5,56
|55.003.998
|% 9,88
|
|DIRIT
|3,72
|147.554
|% 9,73
|
|YAYLA
|5,33
|93.945.843
|% 9,45
|
|AVHOL
|5,73
|6.969.817
|% 9,14
|
|ORMA
|26,00
|11.960
|% -5,80
|
|KUTPO
|49,76
|11.643.241
|% -4,77
|
|SANFM
|19,82
|1.430.261
|% -4,53
|
|AVOD
|5,40
|2.441.632
|% -4,42
|
|ARMDA
|50,40
|206.297
|% -4,09
|
|THYAO
|12,34
|169.921.767
|% 0,24
|
|PETKM
|5,36
|149.101.017
|% -1,11
|
|GARAN
|8,14
|136.180.591
|% -0,12
|
|YAYLA
|5,33
|93.945.843
|% 9,45
|
|SASA
|29,42
|92.635.669
|% -0,88
|
|YKBNK
|2,24
|82.489.162
|% -0,88
|
|PEKGY
|1,02
|32.738.249
|% 2,00
|
|PETKM
|5,36
|149.101.017
|% -1,11
|
|EKGYO
|1,79
|46.590.789
|% -1,10
|
|YAYLA
|5,33
|93.945.843
|% 9,45
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5672
|8,5710
|% 0,22
|
|Euro
|10,0961
|10,1025
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,7772
|11,8363
|% -0,05
|
|Frank
|9,3080
|9,3641
|% 0,07
|
|Riyal
|2,2777
|2,2891
|% 0,18
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|0,69
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,42
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-8,00
|
|Tam
|3.270
|3.352
|-14,94
|
|Yarım
|1.580
|1.622
|-7,23
|
|Çeyrek
|793
|811
|-3,61
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,19
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|0,01
|
|B. Petrol
|73,33
|73,33
|-0,37
|