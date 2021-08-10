***BMK* *GESAN*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
10.08.2021 18:13
***BMK******GESAN*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Girişim Elektrik'in
fiyat tespit raporuna ilişkin analist raporu ektedir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957003
BIST
12:311.431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -6,60
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.429
12:318,6449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0463
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6463
En Düşük
8,4782
12:3110,1308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0371
|Açılış
|: 10,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1416
En Düşük
10,0616
12:31481,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,94
|Açılış
|: 481,50
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
481,77
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler12:31
|MARKA
|5,06
|3.016.306
|% 10,00
|
|KARYE
|13,06
|91.505.591
|% 9,93
|
|DAGI
|4,71
|31.736.029
|% 9,79
|
|VKING
|6,24
|7.889.046
|% 9,09
|
|BRYAT
|366,90
|57.668.673
|% 8,39
|
|IDGYO
|3,63
|305.512
|% -9,93
|
|KTSKR
|38,94
|46.089.511
|% -9,15
|
|GARFA
|8,08
|1.897.950
|% -8,18
|
|PENTA
|54,50
|45.923.587
|% -7,63
|
|BASCM
|10,10
|30.300
|% -7,08
|
|KRDMD
|8,12
|882.255.184
|% 1,37
|
|GARAN
|9,17
|682.722.554
|% 0,66
|
|SISE
|8,40
|533.556.143
|% 0,12
|
|EREGL
|19,82
|513.097.694
|% 0,56
|
|GENIL
|16,49
|496.282.996
|% 4,83
|
|KRDMD
|8,12
|882.255.184
|% 1,37
|
|GARAN
|9,17
|682.722.554
|% 0,66
|
|YKBNK
|2,47
|172.996.128
|% -0,80
|
|EKGYO
|1,85
|121.116.430
|% 0,00
|
|SISE
|8,40
|533.556.143
|% 0,12
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6382
|8,6449
|% 0,54
|
|Euro
|10,1257
|10,1308
|% 0,37
|
|Sterlin
|11,8915
|11,9512
|% 0,35
|
|Frank
|9,3109
|9,3670
|% 0,45
|
|Riyal
|2,2959
|2,3074
|% 0,54
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|3,88
|
|Altın Gr.
|481
|481
|3,78
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.245
|27,00
|
|Tam
|3.181
|3.262
|26,70
|
|Yarım
|1.538
|1.578
|12,92
|
|Çeyrek
|771
|789
|6,46
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,37
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,04
|
|B. Petrol
|70,53
|70,53
|-0,10
|