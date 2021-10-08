***BMK* *HEDEF* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu









***BMK******HEDEF******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu )İlgili Şirketler [HEDEF, BMK]İlgili Fonlar []TürkçeFiyat Tespit RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarHedef Holding A.Ş.'nin Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan fiyat tespit raporunun üçüncü bölümü ektedir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969107BIST