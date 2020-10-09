***BMK* *KONTR*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
09.10.2020 16:10
***BMK******KONTR*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kontrolmatik'in fiyat tespit raporuna ilişkin analist raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880474
BIST
17:451.166
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 15,28
|Açılış
|: 1.153
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150
|
1.166
En Düşük
1.151
17:457,8649
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,0786
|Açılış
|: 7,8970
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9390
|
7,9571
En Düşük
7,8540
17:459,2946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0559
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3705
En Düşük
9,2843
17:45487,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,64
|Açılış
|: 487,09
|
|Önceki Kapanış
|: 483,44
|
489,65
En Düşük
483,22
BIST En Aktif Hisseler17:43
|BEYAZ
|12,43
|23.993.618
|% 10,00
|
|IDEAS
|11,66
|9.852.821
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,40
|1.250.440
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|267.871
|% 10,00
|
|VANGD
|12,22
|21.422.090
|% 9,99
|
|TKURU
|495,20
|1.937.718
|% -10,00
|
|COSMO
|12,24
|2.528.698
|% -10,00
|
|EMNIS
|63,55
|355.816
|% -9,99
|
|OLMIP
|11,26
|1.651.358
|% -9,99
|
|UZERB
|41,26
|1.864.993
|% -9,99
|
|PETKM
|4,62
|1.972.341.147
|% 4,29
|
|SISE
|6,89
|1.297.394.796
|% 1,47
|
|GARAN
|7,10
|960.014.774
|% 1,87
|
|TUPRS
|83,30
|780.722.417
|% 1,77
|
|ASELS
|18,19
|654.398.401
|% 0,50
|
|PETKM
|4,62
|1.972.341.147
|% 4,29
|
|ZOREN
|2,77
|641.776.303
|% 1,84
|
|SISE
|6,89
|1.297.394.796
|% 1,47
|
|KRDMD
|3,46
|638.468.135
|% 2,06
|
|EKGYO
|1,79
|303.701.926
|% 2,29
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8577
|7,8660
|% -0,98
|
|Euro
|9,2842
|9,2931
|% -0,61
|
|Sterlin
|10,1889
|10,2400
|% -0,48
|
|Frank
|8,5887
|8,6405
|% -0,39
|
|Riyal
|2,0909
|2,1013
|% -0,91
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|32,69
|
|Altın Gr.
|489
|489
|5,84
|
|Cumhuriyet
|3.234
|3.285
|51,00
|
|Tam
|3.220
|3.300
|45,01
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|21,77
|
|Çeyrek
|781
|798
|10,88
|
|Gümüş.Ons
|24,69
|24,73
|0,88
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,19
|
|B. Petrol
|43,05
|43,05
|-0,29
|
Seans Raporu
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