***BMK* *MEDTR*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
22.06.2021 17:08
***BMK******MEDTR*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943579
BIST
17:211.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 12,24
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.411
En Düşük
1.394
17:218,6737
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -0,0963
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7984
En Düşük
8,6570
17:2110,3326
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -0,1245
|Açılış
|: 10,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,4853
En Düşük
10,3108
17:21495,43
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -7,38
|Açılış
|: 495,43
|
|Önceki Kapanış
|: 502,81
|
506,03
En Düşük
494,49
BIST En Aktif Hisseler17:21
|VAKFN
|10,57
|164.393.118
|% 9,99
|
|TKURU
|168,40
|5.959.410
|% 9,99
|
|OZBAL
|11,13
|21.577.788
|% 9,98
|
|ISGSY
|10,29
|34.731.683
|% 9,94
|
|CEOEM
|13,62
|84.491.291
|% 9,93
|
|MERIT
|16,92
|1.117.190
|% -10,00
|
|BOBET
|5,65
|994.627.144
|% -9,89
|
|BJKAS
|6,42
|191.861.333
|% -6,28
|
|AYCES
|73,95
|3.707.436
|% -4,70
|
|METUR
|6,11
|29.014.942
|% -4,38
|
|THYAO
|14,87
|1.409.148.465
|% 1,92
|
|BOBET
|5,65
|994.627.144
|% -9,89
|
|GARAN
|8,32
|785.612.128
|% 1,59
|
|EKGYO
|2,16
|505.635.420
|% 1,41
|
|BERA
|15,84
|502.102.360
|% 3,94
|
|EKGYO
|2,16
|505.635.420
|% 1,41
|
|BOBET
|5,65
|994.627.144
|% -9,89
|
|YKBNK
|2,19
|358.514.474
|% 1,39
|
|THYAO
|14,87
|1.409.148.465
|% 1,92
|
|GARAN
|8,32
|785.612.128
|% 1,59
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6717
|8,6737
|% -1,10
|
|Euro
|10,3268
|10,3326
|% -1,19
|
|Sterlin
|12,0290
|12,0893
|% -1,27
|
|Frank
|9,3996
|9,4562
|% -1,21
|
|Riyal
|2,3075
|2,3190
|% -1,03
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-6,07
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-5,72
|
|Cumhuriyet
|3.295
|3.345
|-27,00
|
|Tam
|3.279
|3.362
|-27,20
|
|Yarım
|1.585
|1.626
|-13,16
|
|Çeyrek
|795
|813
|-6,58
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,81
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,23
|-0,10
|
|B. Petrol
|74,83
|74,83
|-0,07
|
Seans Raporu
17:21
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17:32KUTPO
Yüzde 5.53 oranında artışla 43.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 322, 210 adet işlem
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Yüzde 5.49 oranında artışla 43.46 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 318, 392 adet işlem
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17:30EUYO
Yüzde 9.90 oranında artışla 4.22 lira fiyatla işlem gören hissede 674, 470 adet işlem
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17:29XU100
Endeks 1, 409 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 76 üstünde . İşlem hacmi 11, 322.00 milyon TL de
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17:28FADE
Yüzde 5.32 oranında artışla 21.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 603, 740 adet işlem