***BMK* *OFSYM*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
09.08.2023 15:51
***BMK******OFSYM*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ofis Yem'in fiyat tespit raporuna ilişkin analist raporu ekte yer almaktadır. Bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182746
BIST
'
16:237.511
En Düşük
|Değişim
|: 1,33%
|| 98,67
|Açılış
|: 7.423
|
|Önceki Kapanış
|: 7.412
|
7.367
En Yüksek
7.516
16:2327,0347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0527
|Açılış
|: 27,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,4210
En Düşük
26,9491
16:2329,7116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1510
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,0658
En Düşük
29,4335
16:231.672,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,84
|Açılış
|: 1.672,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.670,05
|
1.699,87
En Düşük
1.668,30
BIST En Aktif Hisseler16:23
|BRSAN
|345,40
|1.237.929.209
|% 10,00
|
|TETMT
|814,00
|22.010.335
|% 10,00
|
|ULUFA
|9,14
|15.138.737
|% 9,99
|
|SDTTR
|385,70
|895.520.174
|% 9,98
|
|HKTM
|72,70
|204.917.864
|% 9,98
|
|ALCTL
|103,90
|261.133.158
|% -9,97
|
|LOGO
|80,15
|304.448.316
|% -8,97
|
|GOODY
|25,02
|400.848.710
|% -8,69
|
|OTTO
|225,50
|864.952
|% -7,92
|
|DESPC
|25,80
|21.408.682
|% -7,19
|
|THYAO
|258,40
|9.507.818.739
|% -1,30
|
|ASTOR
|124,40
|8.113.250.355
|% 8,08
|
|EREGL
|41,06
|6.677.408.973
|% 0,20
|
|YKBNK
|15,51
|4.628.070.986
|% 3,88
|
|KONTR
|288,60
|4.242.495.647
|% 7,73
|
|YKBNK
|15,51
|4.628.070.986
|% 3,88
|
|EKGYO
|9,04
|2.372.362.947
|% 1,01
|
|SKBNK
|3,45
|798.555.107
|% 8,15
|
|ISCTR
|17,04
|3.681.750.520
|% 4,99
|
|ZOREN
|4,23
|770.398.931
|% 1,68
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0297
|27,0347
|% 0,20
|
|Euro
|29,6916
|29,7116
|% 0,51
|
|Sterlin
|34,3216
|34,4937
|% 0,09
|
|Frank
|30,7293
|30,9144
|% 0,13
|
|Riyal
|7,1823
|7,2184
|% 0,17
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-1,50
|
|Altın Gr.
|1.673
|1.673
|3,01
|
|Cumhuriyet
|11.409
|11.582
|-27,00
|
|Tam
|11.154
|11.236
|-31,00
|
|Yarım
|5.586
|5.644
|-16,00
|
|Çeyrek
|2.793
|2.822
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,69
|22,72
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|19,77
|19,80
|0,03
|
|B. Petrol
|87,06
|87,06
|0,89
|
Seans Raporu
16:23
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16:37SUWEN
Yüzde 5.15 oranında artışla 20.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 495, 446 adet işlem
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16:36CVKMD
Yüzde 6.76 oranında artışla 347.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 029, 902 adet işlem
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16:35XU100
Endeks 7, 510 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 32 üstünde . İşlem hacmi 109, 053.00 milyon TL de
-
16:34EUKYO
Yüzde 5.52 oranında artışla 12.23 lira fiyatla işlem gören hissede 634, 891 adet işlem
-
16:32CWENE
Yüzde 5.93 oranında artışla 373.50 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 797, 960 adet işlem